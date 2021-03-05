





Ресурс Videocardz, который постоянно получает сведения о линейке видеокарт RTX 3000, раскрыл интересную информацию о новом игровом флагмане Nvidia — GeForce RTX 3080 Ti. Во-первых, она тоже получит «антимайнинговый» механизм, как и RTX 3060. Однако если с последней видеокартой Nvidia только экспериментировала, то никто не мешает компании в случае с RTX 3080 Ti улучшить алгоритм, чтобы свести шансы к его обходу до минимума.К тому же даже в текущем виде, когда «антимайнинг» урезает только добычу эфира, для RTX 3080 Ti этого может быть достаточно: и на RTX 3080, и на RTX 3090 добывать другие криптовалюты ощутимо менее выгодно, так как они сильнее нагружают чип, а теплопакет у старших Ampere нешуточный, 320-350 Вт, что приводит к большим счетам на электричество. Так что есть шанс, что все-таки со второго раза у Nvidia получится, и RTX 3080 Ti будет доступна за разумные деньги в магазинах.Во-вторых, сайт Videocardz опубликовал скорректированные характеристики: так, чип будет слегка урезан по сравнению с RTX 3090: 10240 ядер CUDA против 10496. Памяти будет в два раза меньше, 12 ГБ против 24, и она будет слегка медленнее — 19 ГГц против 19.5 ГГц. В итоге на производительности в играх, даже в 4К, это скажется слабо, однако стоить RTX 3080 Ti будет ощутимо меньше RTX 3090. По слухам, релиз игрового флагмана Nvidia намечен на апрель.