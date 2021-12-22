Пользователи iPhone восприняли iOS 15 в штыки и отказываются загружать прошивку

Когда iPhone сменят Lightning на USB-C? Известна приблизительная дата

Apple выпустила важное обновление iOS 12.5.5 для старых устройств

iPhone 13 Pro не совместим с MagSafe Duo. Посмотрите, как неровно он крепится

Apple открыла продажи iPhone 13, iPad mini 6 и iPad 9 в России. Но вы не купите