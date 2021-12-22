Компания Sony запустила в своём магазине распродажу игр для консолей PlayStation. В ней участвует более 1800 игр, в том числе новинки, вышедшие в этом году, и хиты нескольких последних лет. Скидки очень весомые — от 20% до 80%.
На распродаже можно приобрести как игры для PlayStation 4, так и игры, созданные специально для новой консоли PlayStation 5. Например, FIFA 22 для PlayStation 4 продаётся за 2449 р. вместо 4899 р., а FIFA 22 PlayStation 4 за 3299 р. вместо 5499 р.
Основная часть распродажи продлится до 8 января, а скидки на некоторые игры сохранятся до 20 января. В дальнейшем вернутся прежние цены.
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