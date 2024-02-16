Это самые странные наушники в вашей жизни: с одной стороны подул, с другой выскочило

Олег

Наушники
Фото: Yanko Design


В сети появился концепт наушников, которые повторяют форму ружейного дула. О них написали в Yanko Design.

Концепт устройства создал цифровой художник Seungjae Lee. Его главная идея — наушники, кейс который можно легко почистить изнутри. И действительно, удалить грязь и пыль из его странного создания можно очень просто — достаточно как следует вдуть.

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Фото: Yanko Design
Фото: Yanko Design

Кейс напоминает дуло ружья: как будто его кусок заботливо отпилили специально для хранения зарядки наушников. Два посадочных места представляют собой просто сквозные ниши, а «ушки» в них держатся за счет магнитов. Чтобы достать их из кейса, нужно как следует вдунуть с одной стороны и поймать с другой. Ну или просто вытолкнуть пальцами, если вам так больше нравится.

Фото: Yanko Design
Фото: Yanko Design

Фото: Yanko Design
Фото: Yanko Design

Почистить внутреннюю часть кейса можно таким же методом: либо подуть в него, либо пропустить ветошь сквозь отверстия. Чтобы мы не подумали, что сходство с ружьем оказалось случайным, дизайнер стилизовал наушники под патроны. А чтобы они не торчали из ушей перпендикулярно, сверху предусмотрена поворотная на 90 градусов петля. 

Фото: Yanko Design
Фото: Yanko Design

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Источник:
Yanko Design
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Комментарии

+223
Holldann
Вертикально то прикольней. С пулями в голове
55 минут назад
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