Это самые странные наушники в вашей жизни: с одной стороны подул, с другой выскочило

Фото: Yanko Design
В сети появился концепт наушников, которые повторяют форму ружейного дула. О них написали в Yanko Design.
Концепт устройства создал цифровой художник Seungjae Lee. Его главная идея — наушники, кейс который можно легко почистить изнутри. И действительно, удалить грязь и пыль из его странного создания можно очень просто — достаточно как следует вдуть.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.
Фото: Yanko Design
Кейс напоминает дуло ружья: как будто его кусок заботливо отпилили специально для хранения зарядки наушников. Два посадочных места представляют собой просто сквозные ниши, а «ушки» в них держатся за счет магнитов. Чтобы достать их из кейса, нужно как следует вдунуть с одной стороны и поймать с другой. Ну или просто вытолкнуть пальцами, если вам так больше нравится.
Фото: Yanko Design
Фото: Yanko Design
Почистить внутреннюю часть кейса можно таким же методом: либо подуть в него, либо пропустить ветошь сквозь отверстия. Чтобы мы не подумали, что сходство с ружьем оказалось случайным, дизайнер стилизовал наушники под патроны. А чтобы они не торчали из ушей перпендикулярно, сверху предусмотрена поворотная на 90 градусов петля.
Фото: Yanko Design