





В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России было подано заявление по вопросу серьезного роста цен на видеокарты у ритейлеров начиная с января 2021 года: подорожание в некоторых случаях более чем в два раза, что, по словам заявителя, может говорить о сговоре и нарушении закона о честной конкуренции.Ведомство сообщило, что провело проверку по этому вопросу и не обнаружило нарушений. В ответе ФАС сообщается, что были изучены открытые источники информации в интернете, и цены на видеокарты в магазинах существенно различаются. Также ведомство отмечает, что видеокарты, как и многие непродовольственные товары, ввозятся в страну, поэтому на их стоимость могут влиять как внешние мировые факторы, так и курс рубля. В итоге ФАС сообщает, что из-за отсутствия одинаковых цен на видеокарты и повышенного спроса на них ведомство не видит причин в принятии мер для антимонопольного урегулирования.Напомним, что с конца 2020 года цены на видеокарты сильно выросли: так, за топовую Nvidia GeForce RTX 3080 сейчас просят дороже 200 тысяч рублей, при этом рекомендованный ценник находится дешевле 70 тысяч. Причинами такого резкого и серьезного подорожания называют новый бум майнинга и тотальный дефицит полупроводников из-за пандемии коронавируса.