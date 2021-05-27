FIFA 21

Игровой магазин Steam решил порадовать российских геймеров очередной распродажей. На этот раз с огромными скидками выставлены игры российских разработчиков, изданные компанией 1C Entertainment.

Скидки вполне честные и достигают 90%. Это отличный шанс приобрести лицензионные версии игр, в которые вы, возможно, играли давным-давно ещё в пиратском издании. В распродаже принимают участие десятки игр от 1C Entertainment, в том числе «Братья Пилоты» и «Ил-2 Штурмовик».

Steam

Steam также распродаёт сотни игр от зарубежных издателей со столь же весомыми скидками. В рамках этой распродажи, например, можно приобрести FIFA 21 Champions Edition от EA Sports за 1124 рубля вместо 4499 рублей.

Steam


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