





В январе корейская компания Samsung анонсировала свои новые флагманы линейки Galaxy S21, причем старший из них, Galaxy S21 Ultra, стал первым смартфоном S-серии, получившим поддержку стилуса S Pen. А ведь до этого, как мы помним, он был эксклюзивным аксессуаром для линейки Note. Более того, по слухам, поддержку стилуса могут получить будущий Galaxy Z Fold 3 и даже модели среднеуровневой линейки Galaxy A. На фоне этого стали появляться слухи о том, что компания планирует полностью отказаться от линейки Galaxy Note из-за ее ненужности.Однако это оказалось не так: на 52-м собрании акционеров Samsung Electronics гендиректор компании Дон Чжин Ко сообщил, смартфоны Galaxy Note никуда не исчезнут, компания просто берет перерыв: «Мы не отказываемся от выпуска новых продуктов Galaxy Note. График изменился, но в следующем году мы готовимся продолжить развивать линейку».Иными словами, ждать во второй половине этого года очередного Galaxy Note «по расписанию» не стоит — компания обновит эту линейку в 2022 году. Возможно, даже вместе с Galaxy S в январе или феврале.