«Google Карты» лишатся полезного режима и заставят вас перейти на непривычный способ навигации



Компания Google удалит полезный режим для водителей из своего картографического сервиса. Об этом пишет 9to5Google.



Поэтапный отказ от «Режима вождения» начался в 2022 году — тогда Google анонсировала это изменение и внедрила переходный интерфейс. Однако и он будет выпилен из приложения через пару месяцев.







Энтузиасты нашли в бета-версии Google Maps новые баннеры, которых ранее не было. Один из них сообщает, что новый интерфейс для водителей «будет удален в феврале», а второй побуждает пользоваться голосовым помощником:





«Чтобы позвонить, отправить сообщение или воспроизвести мультимедиа во время навигации, коснитесь микрофона, чтобы использовать Ассистента».



Похоже, что в феврале 2024 года Google-карты окончательно лишатся «Режима вождения» и вынудят водителей пользоваться вместо этого голосовыми командами. Такой способ позволит меньше отвлекаться от дороги, смотря в дисплей. При этом у голосового управления есть существенный минус — ассистент далеко не всегда правильно понимает человека.