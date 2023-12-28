«Google Карты» лишатся полезного режима и заставят вас перейти на непривычный способ навигации

Олег

Maps


Компания Google удалит полезный режим для водителей из своего картографического сервиса. Об этом пишет 9to5Google.

Поэтапный отказ от «Режима вождения» начался в 2022 году — тогда Google анонсировала это изменение и внедрила переходный интерфейс. Однако и он будет выпилен из приложения через пару месяцев.

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Энтузиасты нашли в бета-версии Google Maps новые баннеры, которых ранее не было. Один из них сообщает, что новый интерфейс для водителей «будет удален в феврале», а второй побуждает пользоваться голосовым помощником:

«Чтобы позвонить, отправить сообщение или воспроизвести мультимедиа во время навигации, коснитесь микрофона, чтобы использовать Ассистента». 

Похоже, что в феврале 2024 года Google-карты окончательно лишатся «Режима вождения» и вынудят водителей пользоваться вместо этого голосовыми командами. Такой способ позволит меньше отвлекаться от дороги, смотря в дисплей. При этом у голосового управления есть существенный минус — ассистент далеко не всегда правильно понимает человека.

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Источник:
Digital Trends
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