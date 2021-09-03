



На Reddit и других форумах появились десятки жалоб на несработавшие будильники на смартфонах. Проблема заключалась в сбое приложения «Часы» от Google, которое предустановлено на устройства многих популярных брендов и доступно всем в Play Маркете.



У части пользователей будильник вообще не сработал в назначенное время, у кого-то включилась непродолжительная вибрация вместо звука, а у других стёрлись все установленные будильники в приложении.



Как выяснилось опытным путём, проблема имеет отношение к режиму «Не беспокоить». Если не выключать на смартфоне звук, будильник сработает. Некоторые пользователи также нашли связь с приложением Spotify, треки из которого можно использовать в будильнике. Если сменить установленный трек на любой другой, будильник снова работает нормально.



Как много пользователей столкнулись с этой проблемой, неизвестно. Также до конца непонятно, чем именно она была вызвана. Судя по трекеру проблем на сайте Google, компания уже в курсе бага и решает её.







