Будильник

На Reddit и других форумах появились десятки жалоб на несработавшие будильники на смартфонах. Проблема заключалась в сбое приложения «Часы» от Google, которое предустановлено на устройства многих популярных брендов и доступно всем в Play Маркете.

У части пользователей будильник вообще не сработал в назначенное время, у кого-то включилась непродолжительная вибрация вместо звука, а у других стёрлись все установленные будильники в приложении.
 
Как выяснилось опытным путём, проблема имеет отношение к режиму «Не беспокоить». Если не выключать на смартфоне звук, будильник сработает. Некоторые пользователи также нашли связь с приложением Spotify, треки из которого можно использовать в будильнике. Если сменить установленный трек на любой другой, будильник снова работает нормально.

Как много пользователей столкнулись с этой проблемой, неизвестно. Также до конца непонятно, чем именно она была вызвана. Судя по трекеру проблем на сайте Google, компания уже в курсе бага и решает её.



iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Ссылки по теме:

Очередная фишка iOS 15 под угрозой. А ведь её очень ждут! Очередная фишка iOS 15 под угрозой. А ведь её очень ждут!

«Звонки ВКонтакте» — как Zoom, только полностью бесплатно и в разы лучше «Звонки ВКонтакте» — как Zoom, только полностью бесплатно и в разы лучше

Берегись, «Яндекс»! Google запустила бесплатное такси Берегись, «Яндекс»! Google запустила бесплатное такси