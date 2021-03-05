





Некоторое время назад появилась новость о том, что из-за санкций США компания Hauwei решила заняться «умным разведением свиней» с применением современных технологий. С учетом того, что Китай является мировым лидером по свиноводству, и для компаний не редкость производить что-то кардинально отличающееся от их основной продукции (например, Volkswagen выпускает вкусные сосиски), такой информации поверили.И теперь президент подразделения компьютерного зрения Huawei Дуан Айгуо объяснил, что информация выше — не более чем домыслы. По его словам, Huawei ни в каком виде не занимается свиноводством. Даже «умным». Компания всего лишь помогает в этом нелегком деле фермерам при помощи современных технологий.Так, Дуан Айгуо несколько недель назад анонсировал систему Huawei Smart Pig Raising Solution (Умное решение Huawei для выращивания свиней), которая включает в себя мониторинг, Big Data, дистанционное управление на основе ИИ и прогнозирование. И этот анонс истолковали как решение Huawei заняться свиноводством, что и вынудило компанию объясниться.Также Дуан Айгуо пояснил, почему Huawei решила «интеллектуально» развивать именно эту отрасль. По его словам, свиноводство по внедрению современных технологий сильнее всех отстает от других сельскохозяйственных отраслей, и сотрудничество компании с крупными свинофермами поможет оптимизировать их работу.