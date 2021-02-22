





Некоторые пользователи новой консоли Sony PlayStation 5 стали жаловаться на дрейф стиков фирменного контроллера DualSense, из-за чего они ведут себя не так, как ожидается (дергается камера, стик «уводит» в сторону и так далее). Специалисты известного ресурса iFixit решили проверить, в чем же дело.Как оказалось, Sony использует стики от компании ALPS. И, если заглянуть в их документацию, то можно найти, что их срок службы — 2 миллиона циклов (то есть отклонений), а допустимое число нажатий (когда стик щелкает) и вовсе 500 тысяч.Команда iFixit решила проверить, на какое время хватит этого ресурса, поиграв в шутер Call of Duty: Warzone. Результат оказался печальным — гарантированный срок службы будет исчерпан всего через 417 часов игры. Иными словами, если играть пару часов в день, то уже через полгода со стиками могут начаться проблемы.С учетом того, что многие играют ощутимо больше, число жалоб на контроллер DualSense будет только расти. В iFixit отмечают, что им кажется странным тот факт, что производители джойстиков не признают стикеры расходниками и не позволяют их легко заменить. В итоге после прекращения гарантии нередко единственный выход из проблемы — это покупка нового контроллера, который стоит не так уж и мало.Что интересно, хватает коллективных исков против Microsoft, Sony и Nintendo, в которых описываются быстро возникающие проблемы с дрейфом стиков. Однако, судя по всему, компании знают о проблеме, но продолжают ее игнорировать и продавать пользователям контроллеры, подверженные такому дефекту.