Приключенческая игра от студии ThatGameCompany сегодня вышла на Android, скачать её уже можно бесплатно в магазине Google Play. В App Store релиз состоялся 18 июля 2019 года.
Разработкой Sky занимались авторы Jorney и Flower. Игрокам предстоит исследовать «Небо». Там вы сможете посетить 7 фантастических миров в поиске разгадок, взаимодействовать с другими игроками, спасать духов и находить древние сокровища.
Все действие в игре сопровождается отменным саундтреком. Средняя оценка iOS-версии Sky на Metacritic составляет 80 баллов из 100. Рейтинг в Google Play на момент публикации — 4,6.
Разработкой Sky занимались авторы Jorney и Flower. Игрокам предстоит исследовать «Небо». Там вы сможете посетить 7 фантастических миров в поиске разгадок, взаимодействовать с другими игроками, спасать духов и находить древние сокровища.
Все действие в игре сопровождается отменным саундтреком. Средняя оценка iOS-версии Sky на Metacritic составляет 80 баллов из 100. Рейтинг в Google Play на момент публикации — 4,6.
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