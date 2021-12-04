

Илон Маск официально подтвердил обновленные характеристики Tesla Cybertruck. Об этом сообщает профильный зарубежный ресурс Electrek.co.



В октябре Tesla убрала со своего официального сайта спецификации и цены Cybertruck. Теперь же Илон Маск подтвердил некоторые конструкционные и «подкапотные» изменения в электропикапе. Например, Tesla установит в него четыре электромотора — по одному на каждое колесо, хотя изначально заявляла о трех. Зарубежные СМИ предполагают, что это ответ Маска на последние разработки конкурентов: недавно Rivian и Hummer представили свои версии электропикапов; оба они имеют по четыре двигателя, а первые поставки запланированы на текущий месяц.



Кроме того, Cybertruck получит новый тип управления задними колесами — это позволит ему двигаться подобно крабу:



«У него будет управление как передними, так и задними колесами, поэтому он не будет как танк - он может двигаться по диагонали, как краб», — Илон Маск





