Илон Маск официально подтвердил обновленные характеристики Tesla Cybertruck. Об этом сообщает профильный зарубежный ресурс Electrek.co.
В октябре Tesla убрала со своего официального сайта спецификации и цены Cybertruck. Теперь же Илон Маск подтвердил некоторые конструкционные и «подкапотные» изменения в электропикапе. Например, Tesla установит в него четыре электромотора — по одному на каждое колесо, хотя изначально заявляла о трех. Зарубежные СМИ предполагают, что это ответ Маска на последние разработки конкурентов: недавно Rivian и Hummer представили свои версии электропикапов; оба они имеют по четыре двигателя, а первые поставки запланированы на текущий месяц.
Кроме того, Cybertruck получит новый тип управления задними колесами — это позволит ему двигаться подобно крабу:
К слову, Hummer EV тоже получил «режим краба».«У него будет управление как передними, так и задними колесами, поэтому он не будет как танк - он может двигаться по диагонали, как краб», — Илон Маск
Ценник на максимальную конфигурацию Cybertruck составит $69 990. Он будет способен проехать до 800 км от одного заряда.
Впервые электропикап от Tesla был показан всему миру на большой презентации Tesla в конце ноября 2019 года — прямо перед началом пандемии COVID-19. Он поразил общественность своим необычным кузовом — до сих пор никто не решался использовать настолько футуристичный дизайн в серийных автомобилях. Тогда Илон Маск пообещал со сцены, что машина пойдет в производство уже в 2021 году.
Однако пандемия внесла свои коррективы — да и сам кузов оказался довольно сложен в производстве — и Tesla не запустила производство Cybertruck в срок. Илон лично извинялся за это и обещал, что в 2022 году точно начнет производить электропикапы — позже этот срок был отодвинут еще раз, до 2023-го. Предзаказы всё это время не прекращали собирать, и на текущий момент Cybertruck ждут более миллиона реальных покупателей.
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