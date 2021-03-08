В современном мире с момента начала производства гаджета до его анонса проходит достаточно большой промежуток времени, что позволяет нам узнавать о характеристиках продукта по утечкам еще до его релиза, и даже временами получать информацию о его возможностях благодаря инженерным версиям, что и происходит, например, с процессорами.

Разумеется, производители техники пытаются пресечь такие утечки, но новый случай выходит за все рамки разумного и ситуация становится уже забавной. Так, пару недель назад в крупном европейском магазине Mindfactory появился в продаже процессор Intel Core i7-11700K. И не в инженерной версии, а вполне релизной — и это больше чем за месяц до анонса!

Ожидаемо, этот процессор купили десятки людей, и некоторые авторитетные издания уже успели сделать на него обзоры. Разумеется, компании Intel это не понравилось: она заявила, что «серьезно относится к эмбарго» и «примет все меры против магазина, продающего еще не вышедшие продукты». Пожалуй, на этом и истории конец, но нет: Mindfactory... снова стал продавать этот злополучный Core i7, да и еще на 10 евро дешевле, чем пару недель назад.



В итоге ситуация становится просто комичной: крупный европейский ритейлер не слушает Intel. Разумеется, можно предположить, такие продажи идут по соглашению, и Intel ругает магазин лишь на публику. Однако тесты показывают, что Core i7-11700K не особо-то и лучше своего предшественника в лице Core i7-10700K по производительности, зато стоит ощутимо дороже, да еще и горячее. Возможно, к релизу это поправят обновлениями BIOS, но пока все выглядит так, что магазины действительно безнаказанно не выполняют условия эмбарго.


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