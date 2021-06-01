Intel продемонстрировала разгромную для Mac статистику на прошедшей презентации. Об этом рассказал MacRumors.
Компания представила два новых процессора 11-го поколения для ноутбуков — это чипы серии H с тактовой частотой до 5ГГц, модулем Wi-Fi 6 собственной разработки и улучшенной встроенной графикой Iris Xe. На презентации были продемонстрированы графики и статистика, которые ясно показывают, насколько далеки MacBook от Windows-ноутбуков на Intel.
Главным аргументом компании стала производительность в играх. Intel не преминула рассказать, что большая часть существующих видеоигр либо совсем не работают на Mac, либо работают плохо. Не обошли стороной и чип Apple Silicon M1 — оказывается, он также не приспособлен для нормального игрового процесса, как и сама macOS по определению. Компания даже продемонстрировала видеозапись игры Valheim, которая была запущена на Mac с помощью Parallels — этот процесс выглядел ожидаемо плохо. Intel подкрепила свои утверждения графиком-диаграммой, на которой сравнила топовый на данный момент MacBook Pro 16’’ с процессором Intel Core i9 9980HK и графикой AMD Radeon Pro 5600M с безымянным ПК, работающим на Intel Core i5 11400H с графикой GeForce RTX 3060. Несмотря на более низший и бюджетный класс процессора Core i5, ПК на Windows обошел MacBook Pro 16’’ по всем параметрам таблицы. В результате со сцены прозвучал вывод: ПК на базе Intel предоставляют лучший игровой опыт по сравнению со 100% MacBook.
В заключение Intel «забросила камень в огород» пользователей Mac, отметив, что они так же плохо готовы к классным играм, как и их MacBook. С этим утверждением, как и с остальными, перечисленными выше, довольно сложно поспорить — ведь Mac никогда не позиционировался как игровая машина; такой статус MacBook и macOS подразумевает совершенно конкретную аудиторию, которая не увлекается играми.
К сожалению, практически все аргументы Intel против Apple и M1 находились в плоскости игр — преимущества в плане работы, творчества или развлечений не были раскрыты. Ранее директор по маркетингу Intel дал ответ на вопрос, не слишком ли рьяно компания сжигает мосты с Apple. По его словам, Apple очень публично заявляет об отказе от Intel и переходе на собственные чипы, из-за чего её теперь можно рассматривать как конкурента.
Ранее Intel сняла серию забавных видеороликов, в которых высмеивала «архаичность» MacBook в сравнении с Windows-ноутбуками. Для достижения большего эффекта компания пригласила того же актера, который несколько лет назад снимался в похожей рекламе у самой Apple.
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А вот там, где реально Интел мог показать преимущества, они побоявшись, так как скорее всего проиграют.
А так, бесплатная реклама для конкурента :) кто-то точно посмотрит усторожу мака.
А может и сам Metal имеет такой же потанцевал, как и Dx10.