iOS 16 шикарно защитит нас от слежки приложений и сайтов — в ней целых 7 нововведений

Мы продолжаем цикл небольших подборок, в которых рассказываем обо всех нововведениях iOS 16. В предыдущих текстах уже описаны все фишки Siri, браузера Safari, приложения «Здоровье» и «Общей медиатеки iCloud». А в этот раз поговорим о безопасности и приватности.
Компания Apple всегда хвасталась уровнем защищенности iPhone, iPad и Mac от проникновения посторонних. Кроме того, в последние несколько лет разработчики сосредоточились на том, как защитить пользователя от скрытой слежки через приложения и веб-сайты. В iOS 16 набралось восемь нововведений в этой области.
1. Контроль безопасности
Новый раздел в iOS 16 позволяет быстро увидеть, кому и куда отправляется наша личная информация, а также быстро пресечь этот процесс.
- Аварийный сброс. Этот пункт позволяет в два касания прекратить делиться любыми данными, включая геопозицию, данные «дома», фотографии и так далее.
- Управление совместным доступом. Здесь можно более вдумчиво разобраться, что и кому отправляет ваш смартфон, чтобы отключить ненужные каналы выборочно. Смартфон покажет, с кем именно вы делились данными, к чему у этих людей есть доступ до сих пор, а также права доступа приложений. Фильтры касаются даже настроек Bluetooth и контактов.
Начиная с iOS 16, вы можете заблокировать при помощи биометрии или код-пароля папки «Недавно удаленные» и «Скрытые» в приложении «Фото».
3. Работа Face ID
Теперь модуль Face ID распознает владельца смартфона и в горизонтальной ориентации. Правда, это работает лишь на iPhone 13 и новее.
4. Обновления безопасности
В свежей версии iOS вы получите возможность устанавливать только патчи безопасности, без необходимости обновлять саму прошивку. Соответствующий тумблер появился в «Настройках» → «Обновление ПО» → «Автообновление».
5. Буфер обмена
В iOS 16 каждое приложение будет спрашивать у вас разрешения на доступ к буферу обмена — сейчас они получают данные из него в автоматическом режиме. Это очень полезно, если вы скопировали пароль или личную фотографию: теперь приложения, которых эти данные не касаются, не получат к ним доступа.
6. Passkey
Ранее мы подробно рассказывали о Passkey — это, по сути, альтернатива логинам и паролям от Apple. Система позволяет авторизоваться одним нажатием, а данные для регистрации и последующего входа генерируются системой автоматически. Вам не потребуется придумывать пароль или что-то запоминать, а сама система Passkey не подвержена брутфорсу.
7. Режим блокировки
Об этом режимы мы тоже подробно рассказали. Это особый защищенный режим работы смартфона, при котором ограничиваются некоторые его функции в угоду конфиденциальности.
Ранее мы рассказали, как правильно установить бета-версию iOS 16, iPadOS 16 или macOS Ventura, как отказаться от получения свежих сборок, а также как откатиться на iOS 15 и iPadOS 15.