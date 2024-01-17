iOS 17.3 выйдет на следующей неделе. Что нового в этой прошивке?

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Компания Apple выпустила небольшой пресс-релиз с анонсом нового силиконового ремешка Black Unity для Apple Watch, а также подтвердила, что iOS 17.3 выйдет на следующей неделе.Обновление ПО включает в себя три ключевых нововведения, включая повышенную защиту от кражи устройств, совместные плейлисты в Apple Music и обои Unity Bloom.В пресс-релизе Apple отмечает, что «цветущие цветы и яркие цвета символизируют панафриканизм и поколения, работающие вместе, чтобы бороться с несправедливостью и разрушать системные барьеры».Владельцам Apple Watch станет доступен новый циферблат Black Unity. Он появится в watchOS 10.3. А вот сам ремешок купить будет очень сложно.