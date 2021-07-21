iPad mini 6 получит обновленный дизайн и характеристики, схожие с линейкой iPad Pro. Об этом рассказал зарубежный ресурс Gizmodo со ссылкой на анонимных инсайдеров.
Согласно источнику, шестой «миник» получит процессор Apple A15, массовое производство которого уже идет полным ходом — именно он будет установлен в будущей линейке iPhone 13. Пока неизвестно, насколько этот чип отличается по производительности от Silicon M1, но он однозначно обеспечит «минику» достаточную мощность с запасом на будущее. К слову, инсайдеры упомянули процессор A15X — он будет выпущен позже в этом году и будет использоваться для других моделей iPad.
Что касается дизайна — мы снова читаем о том, что iPad mini 6 получит обновленный внешний вид в стиле продуктов Apple последних поколений. Это будет планшет с ровной «спинкой», заквадраченными торцами и дисплеем с закругленными углами. В целом планшет будет похож на уменьшенную копию iPad Air 4 или iPad Pro 2018-2021. Он лишится кнопки «Домой», а рамка вокруг дисплея станет тонкой и равномерной. Кстати, в отчетах не говорится о способе разблокировки iPad mini 6, но есть основаняи полагать, что его оснастят сканером Touch ID, встроенным в кнопку Power — подобное решение применяется в iPad Air 4.
Есть еще одна особенность: по слухам, iPad mini 6 получит разъем USB Type-C вместо Lightning. Это еще одна деталь, которая будет объединять его с линейкой iPad Pro. Однако фишек вроде дисплея 120 Гц или четырех стереодинамиков ожидать не стоит.
Все эти нововведения, скорее всего, скажутся на ценнике «миника». Даже в старом дизайне он находится отнюдь не в бюджетной нише, и Apple нужно будет крайне осторожно выбирать прайс для этого планшета, чтобы его покупка была действительно интересна между бюджетным iPad 10,2 и «околотоповым» iPad Air 4.
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