iPad Pro и MacBook Pro получат совершенно новые дисплеи совсем скоро

Южнокорейское отраслевое издание ET News сообщает, что Apple дала официальное разрешение одному из производителей дисплеев на разработку OLED-панелей для будущих планшетов и ноутбуков.Компания поручила поставщику разработать два типа OLED-панелей для iPad и два типа экранов для MacBook с диагоналями 10,86, 12,9, 14 и 16 дюймов. Эти размеры соответствуют дисплеям iPad Pro и MacBook Pro.Стоит отметить, что источник не раскрывает названия поставщика, но отмечает, что производственные заказы разделят между собой Samsung и LG.Переход на OLED-дисплеи обеспечит более качественную цветопередачу и низкое энергопотребление по сравнению с текущими LCD-экранами с матрицей mini-LED.Ожидается, что первые модели iPad Pro с OLED-дисплеями выйдут в 2024 году, а MacBook Pro — в 2026.

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