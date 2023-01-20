iPad Pro и MacBook Pro получат совершенно новые дисплеи совсем скоро

Фархад

iPad MacBook OLED

Южнокорейское отраслевое издание ET News сообщает, что Apple дала официальное разрешение одному из производителей дисплеев на разработку OLED-панелей для будущих планшетов и ноутбуков.

Компания поручила поставщику разработать два типа OLED-панелей для iPad и два типа экранов для MacBook с диагоналями 10,86, 12,9, 14 и 16 дюймов. Эти размеры соответствуют дисплеям iPad Pro и MacBook Pro.

Стоит отметить, что источник не раскрывает названия поставщика, но отмечает, что производственные заказы разделят между собой Samsung и LG.

Переход на OLED-дисплеи обеспечит более качественную цветопередачу и низкое энергопотребление по сравнению с текущими LCD-экранами с матрицей mini-LED.

Ожидается, что первые модели iPad Pro с OLED-дисплеями выйдут в 2024 году, а MacBook Pro — в 2026.

А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
3
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
9to5Mac
Cсылки по теме:
Разработчик скрестил Siri с нейросетью и сделал по-настоящему умного и полезного помощника
Apple может запустить новый музыкальный сервис вслед за релизом iOS 16.3
Новый чип Apple M2 Pro опустил дорогостоящие MacBook Pro с M1 Max в рейтинге производительности

Рекомендации

Рекомендации

В России заблокировали A-GPS. Навигация стала медленнее и грубее
Как сменить шрифт часов на экране блокировки iPhone в iOS 16
«Сбербанк» наконец подключился к российской замене Apple Pay — СБПэй
«Яндекс» выпустил банковское приложение

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии