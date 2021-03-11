





Многие сайты ради удобства называют будущий смартфон Apple как iPhone 13, что кажется логичным, ведь в прошлом году вышел iPhone 12. Однако уже хватает слухов о том, что новый смартфон купертиновской компании принесет не очень много нововведений и его назовут iPhone 12s. Более того, ресурс MyDrivers утверждает, что iPhone 13 вообще никогда не увидит свет: после iPhone 12s выйдет iPhone 14.Всему виной трискайдекафобия, или боязнь числа 13: дескать, это «чертова дюжина». Более того, в некоторых странах в лифтах даже нет кнопки 13-ого этажа: после 12 идет или 12a, или 14. Число 13 редко используется в автогонках, многие не любят «пятницу 13-ое», и даже истребителя F-13 в США нет в том числе и по этой причине. Поэтому и не удивительно, что компания Apple боится плохих продаж нового смартфона, если он будет называться iPhone 13.Окей, но ведь у Apple была iOS 13, да и процессор A13. Как быть с этим? Тут можно вспомнить, что далеко не все пользователи в курсе, какая у них версия системы или какой процессор стоит в их iPhone, поэтому это вряд ли скажется на продажах. А вот версию своего iPhone помнят многие.Что интересно, Apple уже пропустила одно другое число — мы так и не увидели iPhone 9. Да и Windows 9 тоже не было. Конечно, компании дали вполне логичные объяснения этому: дескать, iPhone X был настолько прорывным, что называть его iPhone 9 было бы как-то неправильно. А Windows 9 могла бы конфликтовать с программами, которые делают проверку на Windows 9x — то есть на системы, которые выходили 20 лет назад и уже не поддерживаются.При этом, что интересно, число 9 является несчастливым в некоторых азиатских странах — в частности, в Японии. Поэтому вполне возможно, что iPhone 9 и Windows 9 не появились в том числе и по этой причине, дабы не было спада продаж в этих странах.В любом случае, все выше — лишь любопытная теория. Как будет называться новый смартфон Apple мы точно узнаем на осенней презентации компании, а может благодаря слухам даже и раньше.