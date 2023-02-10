iPhone со связью в России теперь можно приобрести по подписке

Первую модель смартфона Apple, так называемую iPhone 2G или iPhone OG, можно было купить только по контракту у оператора. Это комплексное и выгодное предложение с рядом преимуществ. Теперь приобрести смартфон со связью можно по подписке в России, а перед тем, как рассказать об этом подробно, поностальгируем и вспомним, каким был первый айфон.
Первый айфон — каким он был9 января 2007 года Стив Джобс со сцены конференции Macworld представил первый iPhone. Мир мобильных устройств перестал быть прежним. Первый смартфон Apple был революционным устройством, которое оказало значительное влияние на индустрию. Оригинальный iPhone оснащался большим (по меркам 2007 года) сенсорным экраном и был полностью лишен привычных цифровых клавиш. Эту особенность дизайнер Артемий Лебедев назвал «провалом», поскольку: «За рулем уже номер на ощупь не наберешь. И эсэмэску не отправишь нормально».
Первый iPhone оснащался 2-мегапиксельной камерой, мог работать в сетях Wi-Fi, чтобы не расходовать дорогой на момент выхода интернет-трафик, и был доступен в двух вариантах — с накопителем на 4 или 8 ГБ. Его стоимость начиналась с 499 долларов. Смартфон поступил в продажу 29 июня 2007 года. Приобрести его можно было только по контракту у американского оператора AT&T.
Продажа первого iPhone по контракту с жесткой привязкой к оператору тем не менее вызывала непроизвольный интерес у техноэнтузиастов по всему миру — хотелось опробовать «нечто новое от Apple», не лишаясь при этом возможности совершать звонки и пользоваться мобильным интернетом. Так появился «анлок» — программный или аппаратный метод, позволяющий разблокировать айфон для использования с любыми операторами.
Еще вспоминается, что первые версии операционной системы iPhone OS (сейчас iOS) были далеки от совершенства. К примеру, на устройстве отсутствовал привычный магазин с играми и приложениями App Store. Так родился «джейлбрейк» — операция, позволяющая получить доступ файловой системе айфона. Это позволяло значительно расширить функциональность устройства, а также открыло дверь сторонним магазинам, таким как Cydia. Во многом благодаря процессам «анлока» и «джейлбрейка» мы обязаны появлением нашего сайта, который вырос из форума для владельцев техники Apple. Старожилы iGuides сейчас смахнут скупую слезу и вспомнят, как мы обсуждали новые твики, ждали выход новых версий iPhone OS и утилит для их джейлбрейка.
Первый айфон в РоссииПервым официально завезенным смартфоном Apple в Россию стал iPhone 3G. Его представили в июне 2008 года на конференции для разработчиков WWDC. Основные отличия новинки от предшественника — полностью пластиковая спинка и поддержка сетей третьего поколения. Продажи в России стартовали в ночь с 2 на 3 октября 2008 года. К тому времени Apple понравилось работать на американском рынке в партнерстве с оператором и для выхода на российский рынок купертиновцы решили использовать привычную модель. Так официальными дистрибьюторами становятся операторы большой тройки, включая МегаФона, который на момент запуска iPhone 3G предложил субсидирующие тарифы. Можно сказать, это был аналог того самого контракта с AT&T, который мы обсуждали на форуме.
Стоимость iPhone 3G в России составляла от 22 000 до 25 500 рублей в зависимости от объема памяти. Контрактный тариф МегаФона позволял приобрести устройство буквально в рассрочку без переплат, да еще и со связью в придачу. Это было выгодно и удобно. Почему? В 2008 году среди банковских предложений практически не было рассрочки, а покупка с помощью потребительского кредита предполагала переплату в виде процентов.
Как у нихА теперь вернемся к Apple, iPhone и контрактным тарифам. В США к 2023 году у любителей яблочных гаджетов появилось больше опций для покупки новых айфонов. Теперь можно целиком оплатить смартфон и использовать его без привязки к какому-либо оператору.
Впрочем, контрактные тарифы остаются популярными. Почему? Всё дело в удобной возможности приобрести айфон в рассрочку без переплат, минуя при этом кредитные услуги банков. Еще одно весомое преимущество — не нужно сразу отдавать крупную стоимость гаджета целиком.
Вот так работает покупка смартфона, например, у оператора AT&T. Выбираем подходящую модель, и нам сразу предлагают контракт на 36 месяцев. Так, например, фиолетовый iPhone 14 Pro на 128 ГБ будет стоить $27,78 в месяц (полная стоимость $999,99). Здесь и далее цены актуальны на момент публикации. Помимо стоимости устройства, при покупке с помощью контракта также необходима выбрать один из тарифов оператора с безлимитной связью. Базовый тарифный план обойдется в $60 (ценник на связь, конечно, кусается), в него входят безлимитные звонки, сообщения и интернет. Итогу получается ежемесячный платеж в $175,56.
Оператор Verizon предлагает практически аналогичные условия. Стоимость iPhone 14 Pro на 128 ГБ составит $27,77 в месяц (на 36 месяцев), а базовый тарифный план с безлимитной связью обойдется в $65, итого получается $102,77 в месяц без учета налогов.
Что у насМегаФон запустил удобную и выгодную МегаПодписку. Это комплексное предложение со смартфоном и связью, которые доступны по единому платежу раз в месяц. 2008-й позади и теперь подписку можно оформить на любой смартфон от трех тысяч в офисах МегаФона при подключении годового абонемента на любой тариф из линейки #БезПереплат. Во времена iPhone 3G такого пространства для выбора не предлагалось.
Как работает МегаПодпискаРассмотрим на примере iPhone 14 Pro с памятью на 128 ГБ. Здесь и далее будет использоваться расчет с ценами, актуальными для Москвы (в регионах отличаются). Стоимость смартфона составляет 113 990 рублей, а по МегаПодписке на год — 9500 р. Теперь подбираем связь на год, к примеру, МегаТариф, в который входят 30 ГБ, 80 минут 3 МегаСилы. Он обойдется в 750 р. за месяц (9000 рублей за год). Таким образом получаем новенький iPhone 14 Pro со связью в комплекте за 10 250 р. в месяц.
МегаПодписка оформляется в офисах продаж и обслуживания МегаФона. Для удобства и экономии времени вы можете предварительно оформить заказ на сайте интернет-магазина самовывозом из салона. Просто добавьте в корзину смартфон и оформите заказ, а в салоне сообщите сотруднику, что хотите приобрести его со связью по подписке.
В рамках МегаПодписки также доступны смартфоны других брендов из каталога МегаФона, в том числе Honor, Xiaomi, Samsung и другие. Вы можете самостоятельно подобрать устройство с тарифом, а также рассчитать стоимость здесь.
В чем преимущества МегаПодпискиУ МегаПодписки несколько весомых, на мой взгляд, преимуществ:
- Не нужно сразу оплачивать всю стоимость смартфона — первый платеж вносится спустя месяц после оформления, а затем раз в месяц на протяжении года.
- Удобный пакет 2-в-1: смартфон сразу со связью.
- Отсутствие переплат — при оформлении МегаПодписки отсутствуют дополнительные расходы, не нужно покупать какие-либо товары, страховки или другие дополнительные услуги.
- Удобный платеж раз в месяц – сразу за связь и смартфон.