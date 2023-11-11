Искусственный интеллект полностью перевернёт весь рынок мультфильмов

Александр
Фото: Unsplash

По прогнозу основателя DreamWorks Джеффри Катценберга, использование искусственного интеллекта и нейросетей позволит снизить себестоимость изготовления мультипликационной продукции на 90%. Мультфильмы будут более дешёвыми и качественными, но очень много людей лишатся заработка.

Сейчас производство высококачественного мультфильма занимает около пяти лет, и в нём задействовано примерно пятьсот человек. По словам Катценберга, в будущем и срок, и число персонала уменьшатся в десять раз.

«Если вы посмотрите на историческую перспективу, когда мы отказались от ручки, кисти, печатного станка, фотоаппарата, кинокамеры; это вещи, которые необыкновенным образом расширили творческий потенциал и все виды рассказывания историй, и мы видели, как это продолжает развиваться», — сказал Катценберг. «За последние 10 лет ситуация была взрывной. Я думаю, если вы посмотрите на то, как внедрение цифровых технологий повлияло на средства массовой информации за последние 10 лет, то, что произойдет в следующие 10 лет, будет в 10 раз больше, буквально в разы больше».

Катценберг считает, что изменения в индустрии мультипликации произойдут уже в ближайшие три года. С одной стороны, искусственный интеллект позволит очень быстро и дёшево создавать то, что ранее было недоступно, а с другой это будет разрушительно для карьеры мультипликаторов, сценаристов и людей других творческих профессий.
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Комментарии

kardigan
+3229
kardigan
Даёшь дешёвую киноиндустрию!
2 часа назад в 12:39
#
–626
Stylus
все на завод
2 часа назад в 12:50
#
tellurian
+4756
tellurian
Тут на днях показали на как unreal engine 5 человек сделал копию сцены из одной из фильмов Форсаж. Сходу не отличить.
Артисты потому и бастовали, что скоро они будут не сильно нужны. Только за озвучку их голосами платить %. Или будут придумывать другие голоса.
В играх тоже самое происходит. Артисты озвучки тоже стали жаловаться куда-то.
38 минут назад
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