Искусственный интеллект полностью перевернёт весь рынок мультфильмов

По прогнозу основателя DreamWorks Джеффри Катценберга, использование искусственного интеллекта и нейросетей позволит снизить себестоимость изготовления мультипликационной продукции на 90%. Мультфильмы будут более дешёвыми и качественными, но очень много людей лишатся заработка.
Сейчас производство высококачественного мультфильма занимает около пяти лет, и в нём задействовано примерно пятьсот человек. По словам Катценберга, в будущем и срок, и число персонала уменьшатся в десять раз.
«Если вы посмотрите на историческую перспективу, когда мы отказались от ручки, кисти, печатного станка, фотоаппарата, кинокамеры; это вещи, которые необыкновенным образом расширили творческий потенциал и все виды рассказывания историй, и мы видели, как это продолжает развиваться», — сказал Катценберг. «За последние 10 лет ситуация была взрывной. Я думаю, если вы посмотрите на то, как внедрение цифровых технологий повлияло на средства массовой информации за последние 10 лет, то, что произойдет в следующие 10 лет, будет в 10 раз больше, буквально в разы больше».
Катценберг считает, что изменения в индустрии мультипликации произойдут уже в ближайшие три года. С одной стороны, искусственный интеллект позволит очень быстро и дёшево создавать то, что ранее было недоступно, а с другой это будет разрушительно для карьеры мультипликаторов, сценаристов и людей других творческих профессий.
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