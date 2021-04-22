





Компания Microsoft реализовала максимально тесную интеграцию Linux в Windows 10. В сборке Windows Insider 21364 стал возможен запуск программ, написанных для Linux, с графической оболочкой.Пользователи, у которых установлена «инсайдерская» версия Windows 10, уже могут оценить это нововведение. Оно пригодится тем, кто разрабатывает и тестирует программы для Linux — теперь они запускаются и работают на компьютерах с Windows 10 точно так же, как в родной среде, и на компьютер не требуется устанавливать эмулятор или виртуальную машину.Расширение для работы со сторонним дистрибутивом является частью подсистемы Windows для Linux (WSL) и реализовано благодаря полному внедрению ядра Linux в Windows 10 в 2020 году. Microsoft гарантирует и аппаратное ускорение графики, благодаря чему приложения могут работать без сбоев. Кроме того, реализована поддержка аудио-устройств, в том числе микрофона. Ядро Linux автоматически задействуется при работе с кодом совместимых программ, а после завершения их работы Wayland, X-сервер и другие компоненты сами выгружаются из оперативной памяти, что позволяет экономить ресурсы компьютера.В дальнейшем это нововведение будет добавлено в релизную сборку Windows 10 и станет доступно всем желающим. Скорее всего, это произойдёт осенью 2021 года или следующей весной.