





17 марта, после того как Роскомнадзор начал замедлять Twitter (а также тысячи других ни в чем не повинных сайтов), некоторые его пользователи стали рекламировать новую соцсеть Twibe — дескать, там все также, но не тормозит. Создатели новой соцсети утверждали, что «не хотят, чтобы люди теряли привычное место общения», и поэтому создали почти полный аналог Twitter.И внешне все так и было: Twibe имел такую же бело-голую тему оформления и очень схожий интерфейс, даже систему хэштегов скопировали. Пожалуй, единственным серьезным отличием была возможность оставлять гигантские сообщения — до 10 000 символов, тогда как в оригинальном Twitter лимит в 280. Казалось бы, соцсеть обречена на популярность... однако проработала она всего 4 дня, после чего резко стала недоступна. Что же случилось?Все просто: при регистрации в Twibe не нужно никакого подтверждения учетной записи через почту. И номер телефона тоже не требовался. Для получения галочки верификации всего-то нужно было отправить сервису небольшой видеоролик, где вы позируете вместе с паспортом. Звучит не очень безопасно, правда? На деле так и оказалось: один из администраторов новой сети, который имел прямой доступ к этим видео, поставил на свою учетную запись самый сложный пароль в мире — «123456».Поэтому нет ничего удивительного в том, что такую учетную запись быстро «взломали», а соцсеть после этого перестала работать. Более того, стали всплывать некоторые интересные подробности — как вам возможность получить галочку верификации за хэштег #админдайгалочку, без отправки паспорта? Причем таким образом получил подтверждение, например, фейковый аккаунт Владимира Путина.Информации о самом сайте twibe.co в открытых источниках немного. Например, ресурс 2IP показывает, что соцсеть была зарегистрирована в Панаме всего 4 дня назад, 15 марта. При этом у сайта явно русские корни: так, в его описании говорилось о том, что пользователям не разрешается публиковать «информацию, запрещённую законами РФ» — она будет удаляться, к тому же Twibe оставлял за собой право без предупреждения деактивировать аккаунты и предоставлять всю информацию о них властям по запросу.На данный момент соцсеть Twibe все еще не работает, и нет абсолютно никакой информации о ее дальнейшей судьбе. Вполне возможно, что «эксперимент оказался неудачным», и в будущем, если Twitter все же окончательно заблокируют, мы увидим его нового клона.