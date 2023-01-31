Как бесплатно получить подписку «Плюс Мульти» на 60 дней и 50 баллов





«Яндекс» совместно с платёжной системой «Мир» проводят акцию. Те, у кого нет подписки «Плюс Мульти», могут оформить её бесплатно сроком на 60 дней. А те, у кого она уже есть, могут получить 50 баллов на расходы в сервисах «Яндекса».



Чтобы воспользоваться этой акцией, нужно зайти на сайт «Привет, Мир», залогиниться (или зарегистрироваться, если у вас нет аккаунта), перейти на эту страницу и нажать кнопку «Получить подарок». Затем нужно скопировать промокод, ввести его на сайте «Яндекса» и нажать «Активировать».



Не исключено, что «Яндекс» попросит привязать банковскую карту, чтобы списать за неё плату за «Плюс Мульти» по истечении 60 дней пробного периода. Если вы не планируете продлевать подписку на платной основе (299 рублей в месяц), привяжите виртуальную карту с небольшим балансом или поставьте себе напоминание о том, что нужно удалить привязанную карту из аккаунта «Яндекса» незадолго до попытки списания.



Подписка «Плюс Мульти» рассчитана на четырёх человек (один владелец и три приглашённых), причём они могут использовать с ней свои собственные аккаунты. Подписчики получают доступ к премиум-возможностям «Яндекс Музыки», скидку в размере 10% на тарифе «Комфорт», «Комфорт+» и «Бизнес» в «Яндекс Такси», скидку 5% в «Яндекс Драйве», 10 гигабайт дополнительного места в «Яндекс.Диск» и скидку на все тарифы в этом облачном хранилище, скидки в сервисе «Яндекс Здоровье», специальные акции в «Едадиле», а также возможность смотреть фильмы и сериалы без рекламы и в хорошем качестве на «Кинопоиске».

