





Проект Билайн.Аналитика проанализировал перемещения россиян во время прошедших майских праздников и сравнил данные текущего, 2020 и 2019 гг. Из московского региона в этот период уехало около 20% жителей. В это число вошли и те, кто поехал на дачу в Подмосковье, но дальше решил не уезжать. На все 10 дней уехали лишь 4% его жителей, около 15% - с 8 по 10 мая, наименее популярными стали первые три выходных дня. Самым популярным направлением стали Краснодарский край и Крым. Туда уехали на все 10 дней 0,3% и 6% соответственно. Следом идет Санкт-Петербург: его посещали либо с 1 по 3 мая, либо с 8 по 10. Третье место занимают Владимир и Тула, туда поехали около 0,2 % жителей Московского региона и осталось на все майские праздники.В этот раз по сравнению с 2020-м годом поехать в другой регион на праздники решилось больше людей, так как более 85% всех жителей столичного региона в 2020 году остались на майские дома, лишь 3% уехали на все 10 дней, а остальные уезжали с 1 по 3 или с 8 по 10 мая. Самыми популярными направлениями были Владимир, Тула, Тверь, Калуга и Рязань.В этом году за рубеж выехало в 3,5 раза больше россиян, чем в прошлом, но в 2,5 раз меньше, чем в 2019. Самым популярным направлением среди москвичей в этом году стала Абхазия (6%), на второй и третьей строчках Мальдивы и Кипр, куда в общей сложности поехали около 5,5% жителей столичного региона, выехавших за границу.Большинство петербуржцев предпочло для посещения Эстонию. Более 26% уехавших на майские за рубеж калининградцев, посетили Литву, жители Дальнего Востока, решившие выехать за рубеж, в 87% случаев поехали в Китай. Оренбуржцы, например, если и уезжали из страны на майские, то в Казахстан – таких было 76% от общего числа покинувших страну жителей Оренбурга. Стоит отметить, что большинство из тех, кто выезжал за рубеж, поехали туда в начале майских. Рейтинг самых популярных стран для путешествия в этот период среди всех россиян возглавила Литва, на втором месте расположился Казахстан, а на третьем - Абхазия. К слову, с 8 по 10 мая Литва тоже лидирует среди тех, кто решил покинуть пределы России на выходные.Если не учитывать Москву, то Сочи в этом году лидирует по количеству выехавших за его пределы жителей в период майских праздников. С 1 по 10 мая 2021 года около 40 процентов сочинцев покинули домашний регион. Меньше всех опустел Курган и Барнаул – оттуда на майские уехал всего 1% населения. К слову, Сочи лидировал по этому показателю и в 2020-м году, когда с 1 по 10 мая оттуда уехало около 13 процентов жителей. Меньше всего выезжали из своего региона в 2020-м году приморцы и барнаульцы. В 2019-м пальма первенства тоже у Сочи (30%), тогда как второе место занимает Сургут – тогда из него на все майские уехало 12% населения.