Как победить бессонницу с помощью iPhone на iOS 15 и новее

Начиная с iOS 15 на совместимых с ней iPhone и iPad появилась полезная фишка, о которой многие забыли. Речь идет о «фоновых звуках» — специальной настройки в системе, которая включает для вас однородный шум. Среди доступных по умолчанию есть, например, шум дождя и моря.
Почти все «фоновые звуки» в iOS призваны помочь вам сконцентрироваться на работе. Но есть один параметр, который вполне способен наладить хороший сон. Это так называемый «белый шум» — звук, который содержит все частоты в равном количестве.
Чтобы включить «белый шум» на iPhone или iPad:
- Откройте «Настройки» → «Универсальный доступ»
- Выберите «Аудиовизуализация» → «Фоновые звуки»
- Включите тумблер фоновых звуков
- Откройте строку «Звук» и выберите «Сбалансированный шум».
Готово! Теперь наденьте наушники и закройте глаза. Ученые считают, что «белый шум» помогает заснуть благодаря своей равномерности и однообразности.
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