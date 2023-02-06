Как победить бессонницу с помощью iPhone на iOS 15 и новее

Олег

Сон


Начиная с iOS 15 на совместимых с ней iPhone и iPad появилась полезная фишка, о которой многие забыли. Речь идет о «фоновых звуках» — специальной настройки в системе, которая включает для вас однородный шум. Среди доступных по умолчанию есть, например, шум дождя и моря.

Почти все «фоновые звуки» в iOS призваны помочь вам сконцентрироваться на работе. Но есть один параметр, который вполне способен наладить хороший сон. Это так называемый «белый шум» — звук, который содержит все частоты в равном количестве.

Чтобы включить «белый шум» на iPhone или iPad:
  • Откройте «Настройки» → «Универсальный доступ»
  • Выберите «Аудиовизуализация» → «Фоновые звуки»
  • Включите тумблер фоновых звуков
  • Откройте строку «Звук» и выберите «Сбалансированный шум».
iPhone

Готово! Теперь наденьте наушники и закройте глаза. Ученые считают, что «белый шум» помогает заснуть благодаря своей равномерности и однообразности. 

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Комментарии

+358
Geek
Ребят , вопрос , не по теме. Извините. Как мне сделать так , что бы яркость экрана , была всегда «посередине» Что бы ползунок яркости не ползал сам и не подстраивался. Как я поставил , вот так что бы и стоял. Спасибо.
Вчера в 22:50
#
sponame
+253
sponame Geek
Настройки/Универсальный доступ/Дисплей и размер текста/Автояркость
Вчера в 23:08
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+358
Geek sponame
Большое Вам Спасибо 🙏
Сегодня в 01:18
#
kardigan
+3013
kardigan
Есть один неплохой способ победить проклятую бессоницу: пораньше вставать, чтоб успеть подоить коров и наколоть дрова, чтоб с утра в доме тепло было.
Больше свежего воздуха и больше движухи-даже говорят от пролежней спасает. От лени даже волшебный айфон не поможет. Хороший пинок -да!
47 минут назад
#