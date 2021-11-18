Что посмотреть вместе по SharePlay





MUBI

Paramount+

SHOWTIME

NBA

BET+

Disney+

ESPN

HBO Max

Hulu

MasterClass

Pantaya

Pluto TV

Starz

Что послушать вместе по SharePlay

Совместный ЗОЖ

Совместное обучение

Kahoot!

Explain Evertything

Night Sky

Развлечения с SharePlay

TikTok

Heads Up!

Cameo

Popshop

Apollo for Reddit

Bikemap

Flow by Moleskine

Studio

Redfin







SharePlay — это функция, позволяющая делиться впечатлениями и контентом с помощью звонков FaceTime. Например, можно вместе с друзьями смотреть фильмы из Apple TV+ или слушать музыку в Apple Music, а теперь еще просматривать стримы в Twitch, ролики в TikTok и это еще не все. Компания опубликовала список приложений и сервисов, поддерживающих новую возможность.Функция SharePlay стала доступна пользователям вместе с выходом iOS 15.1, iPadOS 15.1 и tvOS 15.1, а на Mac она появится позднее.Сеансы SharePlay предлагают общие элементы управления воспроизведением, поэтому любой пользователь FaceTime может воспроизводить, приостанавливать или перематывать контент. Звук мультимедиа автоматически уменьшается, когда один из участников звонка FaceTime начинает говорить. Помимо сервисов Apple, пользователи могут использовать свои экраны для просмотра сайтов, фотографий, а также помогать друг другу с настройками гаджетов.Помимо Apple TV+, владельцы iPhone, iPad и приставок Apple TV могут совместно смотреть контент из следующих сервисов:Пользователи могут добавлять треки, альбомы и плейлисты во время звонка по FaceTime для совместного прослушивания. В Apple Music можно вместе послушать свежий релиз или любимый DJ-микс. Помимо этого, скоро поддержку SharePlay получат SoundCloud и TuneIn.SharePlay представляет новые способы для совместных тренировок. Например, пользователи могут использовать Apple Fitness+ для медитации. С помощью SmartGym можно всячески мотивировать друг друга.Напомним, SharePlay также предоставляет возможность совместного использования экрана. Она может пригодиться для демонстрации фотографий, просмотра сайтов или совместной работы над проектом, а также для обучения новым навыкам.