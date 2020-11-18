Хабиб Нурмагомедов

Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов планирует запустить виртуального оператора сотовой связи. Он будет называться Eagle Mobile и должен начать работу в декабре 2020 года.

По данным «Коммерсанта», Нурмагомедов зарегистрировал ООО «Хабиб Телеком» и оформил на него торговую марку Eagle Mobile by Khabib. Он не будет принимать участие в управлении бизнес-процессами, но останется совладельцем бизнеса и главным лицом бренда. Объём инвестиций в проект неизвестен.

Оператор будет работать на технологической базе «Т2 РТК Холдинга», который владеет брендом Tele2. В числе других MVNO-проектов этого оператора — «Сбермобайл» и «Тинькофф мобайл».

Оператор Eagle Mobile начнёт работать в первую очередь в крупных российских городах, а в 2021 году охватит 15 регионов. Абоненты получат бесплатные звонки внутри сети, возможность принимать входящие вызовы при минусовом балансе, а также смогут оплачивать услуги на нескольких номерах с одного общего счёта.
Настроить тариф можно и управлять услугами можно будет в мобильном приложении Eagle Mobile. Будет доступно как минимум два тарифных плана:

  • «Крепкая связь» за 300 рублей в месяц: 3 гигабайта, 300 минут, 300 SMS-сообщений и безлимитный трафик в мессенджерах
  • «Крепкая связь+» за 500 рублей в месяц: 20 гигабайт, 500 минут, 500 SMS-сообщений и безлимитный трафик в мессенджерах

Среди абонентов Eagle Mobile будет разыгрываться мерч от Нурмагомедова с его автографами. Кроме того, им будут предоставлена возможность смотреть эксклюзивные видеозаписи его боёв, а некоторые даже смогут сфотографироваться с ним.


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