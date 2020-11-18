Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов планирует запустить виртуального оператора сотовой связи. Он будет называться Eagle Mobile и должен начать работу в декабре 2020 года.
По данным «Коммерсанта», Нурмагомедов зарегистрировал ООО «Хабиб Телеком» и оформил на него торговую марку Eagle Mobile by Khabib. Он не будет принимать участие в управлении бизнес-процессами, но останется совладельцем бизнеса и главным лицом бренда. Объём инвестиций в проект неизвестен.
Оператор будет работать на технологической базе «Т2 РТК Холдинга», который владеет брендом Tele2. В числе других MVNO-проектов этого оператора — «Сбермобайл» и «Тинькофф мобайл».
Оператор Eagle Mobile начнёт работать в первую очередь в крупных российских городах, а в 2021 году охватит 15 регионов. Абоненты получат бесплатные звонки внутри сети, возможность принимать входящие вызовы при минусовом балансе, а также смогут оплачивать услуги на нескольких номерах с одного общего счёта.
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Среди абонентов Eagle Mobile будет разыгрываться мерч от Нурмагомедова с его автографами. Кроме того, им будут предоставлена возможность смотреть эксклюзивные видеозаписи его боёв, а некоторые даже смогут сфотографироваться с ним.
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