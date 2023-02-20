Клиенты билайна стали осознаннее подходить к потреблению услуг связи

Александр
ПАРТНЕРСКИЙ МАТЕРИАЛ


Почти 60% пользователей Тарифа UP от билайна настраивают тариф в свою пользу: они добавляют ГБ, оформляют подписки на партнерские стриминговые сервисы прямо в карточке тарифа или меняют апперов — виртуальных помощников, каждый из которых обладает свой уникальной способностью.

Сменить аппера и настроить наполнение тарифа под свои потребности очень просто — все параметры доступны прямо в мобильном приложении оператора. Потребности в том или ином наборе услуг связи постоянно меняются, и билайн поддерживает своих клиентов, предлагая им один из самых гибких тарифов-конструкторов, которые сегодня представлены на российском рынке мобильной связи.

Например, если вы смотрите много видео, можете выбрать аппера-дракона Юнга, который даст неограниченный трафик на YouTube и TikTok. Если вы собираетесь за границу, аппер-путешественник Пуш поможет вам оставаться на связи и экономить на роуминге. Ну а взять управление расходами на услуги связи всей семьи проще всего с аппером Базей — она дает скидку на возможность делиться своими минутами и ГБ с вашими близкими.

С Тарифом UP вы можете создавать свой идеальный тариф, меняя его условия в любой момент и выбирая аппера, который будет соответствовать вашим потребностям и жизненным обстоятельствам.

Реклама: beeline.ru
-1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Cсылки по теме:
Билайн сделал доступ к «VK Музыке» еще выгоднее
Билайн открыл предзаказ на новую линейку смартфонов Samsung Galaxy
Количество пользователей VoWiFi в сети билайн выросло почти в 4 раза с 2021 года
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

Россияне нашли отличную замену маркетплейсам и активно переходят на неё
В магазинах теперь можно платить айфоном по NFC. Apple Pay не требуется
Вышло нереально крутое приложение для iPhone, которое превращает любые объекты в 3D-модели
Как вынудить собеседника перестать делать скриншоты переписки в Telegram

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Dmitriy
+405
Dmitriy
А самое главное — сваливают к другим операторам :)))
Сегодня в 15:36
#
tellurian
+5032
tellurian Dmitriy
По отчету этого не видно.
База не падает точно.
час назад в 18:42
#
Купить рекламу