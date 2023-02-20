Клиенты билайна стали осознаннее подходить к потреблению услуг связи
Александр Кузнецов —
ПАРТНЕРСКИЙ МАТЕРИАЛ
Почти 60% пользователей Тарифа UP от билайна настраивают тариф в свою пользу: они добавляют ГБ, оформляют подписки на партнерские стриминговые сервисы прямо в карточке тарифа или меняют апперов — виртуальных помощников, каждый из которых обладает свой уникальной способностью.
Сменить аппера и настроить наполнение тарифа под свои потребности очень просто — все параметры доступны прямо в мобильном приложении оператора. Потребности в том или ином наборе услуг связи постоянно меняются, и билайн поддерживает своих клиентов, предлагая им один из самых гибких тарифов-конструкторов, которые сегодня представлены на российском рынке мобильной связи.
Например, если вы смотрите много видео, можете выбрать аппера-дракона Юнга, который даст неограниченный трафик на YouTube и TikTok. Если вы собираетесь за границу, аппер-путешественник Пуш поможет вам оставаться на связи и экономить на роуминге. Ну а взять управление расходами на услуги связи всей семьи проще всего с аппером Базей — она дает скидку на возможность делиться своими минутами и ГБ с вашими близкими.
С Тарифом UP вы можете создавать свой идеальный тариф, меняя его условия в любой момент и выбирая аппера, который будет соответствовать вашим потребностям и жизненным обстоятельствам.
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