Samsung является одним из главных лидеров на рынке, кто представляет смартфоны со складным дизайном. Аналитик Минг Чи-Куо из TF International, чьи прогнозы неоднократно подтверждались, считает, что Apple может представить смартфон с гибким дисплеем уже в 2023 году.Дизайнер Антони Де Росса пофантазировал на тему каким мог бы быть дизайн складного смартфона от Apple. Свой концепт он назвал iphone Air, так как видит, что компактный дизайн можно совместить с мощностью процессора М1, которые используют в iPad Pro. Чип был создан компанией Apple по собственной технологии, чтобы отказаться от использования процессоров Intel, которыми снабжались некоторые компьютеры “яблочной” фирмы.На видео можно увидеть хромированную петлю с фирменным логотипом, которая соединяет две части смартфона. Модуль камеры не выступает за границы задней панели. Смартфон лишен портов, но полностью водонепроницаем. Дисплей сменил неуклюжую “челку”, на аккуратный вырез в виде капсулы, который расположен по центру в верхней части экрана. Именно к такой концепции стремился главный дизайнер Джонни Айв, но не успел его реализовать и покинул Купертино.Если верить аналитикам, Apple постоянно наблюдает за аудиторией Samsung и отслеживает реакцию покупателей на нововведения “раскладушек”. Дизайн представленный Антони, выглядит свежо и иновационно. Будем надеяться, что если Apple и имеет свой собственный взгляд на складное устройство, то хотя бы обратят внимание на некоторые детали этого концепта, которые точно не будут лишними.