





Аналитик TF International Securities Минг-Чи Куо опубликовал новый отчет, в котором сообщаются прогнозы по поводу выхода модельного ряда iPhone 13 в следующем году. По его словам, смартфоны получат те же размеры, что и iPhone 12 в этом году, но с некоторыми существенными улучшениями в технологии камеры.Куо сообщает, что сверхширокоугольные объективы в моделях Pro будут оснащены диафрагмой f/1.8 с шестью элементами (6P) и автофокусом. Напомним, актуальные устройства из серии iPhone 12 оснащаются сверхширокоугольными линзами f/2.4 с пятью элементами и фиксированным фокусом.В своих прогнозах аналитик прогнозирует, что все новые iPhone 2022 года получат такую же камеру со сверхширокоугольным объективом (f/1.8, 6P и автофокус). Куо заявляет, что Largan, вероятно, станет основным поставщиком приводов для улучшенных камерных модулей. Ожидается, что компания получит около 70 процентов заказов комплектующих для серии iPhone 13.Куо считает, что поставки iPhone 13 будут увеличиваться по сравнению с прошлым годом, и даёт положительные перспективы для цепочки поставок благодаря нескольким факторам, включая инфраструктуру 5G и возврат к традиционным сентябрьским временным рамкам для массового производства смартфонов.Ранние слухи о серии iPhone 13 указывают, что смартфоны Apple в следующем году получат экраны ProMotion с частотой 120 Гц, улучшенные камеры и 5G-модемы. Эту информацию также подтверждает аналитик в отрасли дисплеев Росс Янг.