





Apple выпустила tvOS 14.2. Бесплатное обновление можно загрузить по воздуху через раздел системных настроек «Обновление ПО». Пользователи ТВ-приставок Apple TV с включенной функцией автоматического обновления программного обеспечения получат апдейт без необходимости в ручной проверке.Apple не предоставляет подробных примечаний к выпуску своих обновлений tvOS, поэтому сложно сказать, что нового появилось в прошивке. В процессе бета-тестирования этой версии не было обнаружено новых функций.Основное обновление tvOS 14 включает возможность просмотра контента в режиме «картинка в картинке», функцию подключения двух комплектов наушников AirPods или Beats, а также появились новые возможности HomeKit и расширенная поддержка геймпадов.