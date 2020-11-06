tvOS
Apple выпустила tvOS 14.2. Бесплатное обновление можно загрузить по воздуху через раздел системных настроек «Обновление ПО». Пользователи ТВ-приставок Apple TV с включенной функцией автоматического обновления программного обеспечения получат апдейт без необходимости в ручной проверке.

Apple не предоставляет подробных примечаний к выпуску своих обновлений tvOS, поэтому сложно сказать, что нового появилось в прошивке. В процессе бета-тестирования этой версии не было обнаружено новых функций.

Основное обновление tvOS 14 включает возможность просмотра контента в режиме «картинка в картинке», функцию подключения двух комплектов наушников AirPods или Beats, а также появились новые возможности HomeKit и расширенная поддержка геймпадов.


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