Купил Android-смартфон после пяти лет с iPhone и прозрел: а что, так можно было?!

В последний раз я пользовался Android-смартфоном в 2018 году. Тогда я активно искал замену своему стильному, но изрядно растерявшему смысл Blackberry Passport, и понемногу пробовал разные девайсы. Сначала пару месяцев посидел на Redmi с MIUI, а потом погонял с полгодика на «чистом» Android 8.1 в Mi A2 lite. Сказать честно — не зашло. И я купил iPhone в дополнение к моему MacBook Pro 15 и iPad Pro 10,5.
Прошло пять лет, и как-то вечером, сидя на балконе седьмого этажа перед закатным Батуми, я почувствовал острое желание протестировать какой-нибудь Android. Всё-таки столько лет прошло, все вокруг говорят, что система похорошела и теперь не хуже iOS… Я пошел в местный ритейл и начал приглядываться к среднебюджетным моделям: Realme, Huawei, POCO… И взгляд упал на Google Pixel.
Брать шестую модель мне не хотелось — сканер отпечатка пальца в экране это скучно и бесит (стекло постоянно залапано), плюс он довольно большой. Пятый вышел очень уж слабеньким по «железу», а вот Pixel 4 был отличным вариантом, ведь у него есть настоящий Face ID с обвязкой датчиков, как в iPhone. Я отыскал двухмесячный Google Pixel 4 «с рук» в состоянии нового — помню, это было после полуночи — и понес домой свою прелесть.
Первые ощущенияЗа пять лет я сменил четыре модели iPhone — с «семерки» до 11, который у меня до сих пор. Чуть больше года назад перешел с iPhone SE на iPhone 11, и, по сути, совершил сразу три миграции:
- с Touch ID на Face ID,
- с компакта на большой смартфон
- с рамок на «безрамочность».
Pixel 4 стал для меня смешением разных опытов. Это очень компактный смартфон — 5,8 дюйма — при этом почти «безрамочный», и с Face ID. Про модуль сканера лица я расскажу позже.
Первые впечатления от Android через столько лет — вау! ВАУ! Он такой гладкий, такой выверенный, такой стильный и минималистичный! А еще очень быстрый. Да и сам Pixel 4 даже в 2022-23 очень шустр (2019 год, Snap 835 и 6 Гб ОЗУ). Дисплей 90 Гц добавил вау-эффекта, причем настолько, что я быстренько наплевал на расход заряда и сменил адаптивный режим «герцовки» на принудительный 90 Гц.
Свой «пиксель» я купил с Android 13 на борту — говорят, именно с этой версии в ОС появились по-настоящему плавные анимации и завершенность в дизайне. Если это так, то мне повезло вернуться именно на 13-ку. После iOS анимация «андроида» с непривычки выглядит слишком быстрой, но она не дерганая, кадров хватает; впоследствии уже iPhone начинает казаться немного заторможенным.
В первые несколько недель я поймал в системе несколько досадных глюков, которые до сих пор присутствуют: например, жест возврата «снизу вверх» на хоумскрин иногда подвешивает систему на несколько секунд, а «ночной режим» в камере включается просто вечность (зато он есть).
Логика в «Настройках» несколько смещена относительно iOS, но назвать её странной не могу. Да, искать настройки Bluetooth-наушников в пункте «Подключенные устройства» для меня несколько непривычно, но логика в этом точно есть. Вообще «Настройки» Android мне нравятся своим минимализмом, приятным оформлением и неплохой интуитивностью — ранее система этим совсем не отличалась.
В целом ОС совсем не вызывает ощущения расхлябанной повозки, которая вот-вот заклинит, как это было с Xiaomi пять лет назад. Android 13 на моем Pixel 4 работает превосходно, и, пожалуй, я могу честно сказать, что не имею к нему особых претензий.
Спустя годПриятно удивил аккумулятор Pixel 4. Он здесь небольшой, всего 2900 mAh, но в целом вполне справляется с дневной активностью. Могу сказать, что мне хватает его чуть меньше, чем iPhone 11 — а ведь «пиксель» гораздо меньше, тоньше и легче. То есть, ОС научилась довольно адекватно расходовать заряд. Изредка мой Pixel 4 любит аномально высадиться за полдня; до конца не разобрался, в чем дело, да и неохота было — владельцы айфонов, знаете ли, довольно ленивы до глубокосистемных копаний.
А еще я обратил внимание, что Android стал намного более стабильным, чем раньше. Помню, что прежде регулярно ловил на своих «андронах» вылеты приложений, странные зависания, сообщения об ошибках всех мастей. Теперь всего этого больше нет: я могу припомнить 2-3 случая, когда «пиксель» закрыл окно принудительно и выдал непонятный баннер. Это прям исключение, в 99% случаев смартфон очень стабилен, настолько, что я даже не ожидал.
Разумеется, общий шарм омрачает сторонний софт. После айфона Android-приложения — это просто слёзы, в основном в области визуального оформления. Взять тот же Telegram: на iOS он просто шикарен, идеально вписывается в систему визуально, имеет общие с ней геометрические формы, анимации, логику управления, расположение кнопок. Telegram на Android это боль перфекциониста. Спустя неделю я таки смог настроить его более-менее симпатично, но он всё равно страшен в сравнении с версией для айфона.
Подобным образом дело обстоит со многими популярными приложениями. Что касается отказоустойчивости, то её подтянули, глюки на ровном месте случаются крайне редко. Здесь я бы дал ему если не полный паритет с iOS, то уверенное второе место с минимальным отрывом.
Когда речь заходит об iPhone, обычно все хвалят его камеру. Я действительно был доволен качеством фото своего iPhone 11, пока не купил Pixel 4. Этот день разделил мою медиатеку на «до» и «после»: теперь все ответственные кадры я щелкаю на «пиксель», даже если он лежит где-то в недрах рюкзака, а айфон – прямо в руках. Фотки получаются очень детализированными, алгоритмы Google бережно накидывают свет, выделяют тени и немного усиливают цвета, снимки становятся «живыми» и объемными. А линза х2 стала вишенкой на торте, она просто бесценна при съемке небольших предметов для обзора. Камера айфона теперь включается только для QR-кодов. Android действительно умеет хорошо снимать фото (видео — нет). Напомню: оба смартфона вышли в 2019-м.
Отдельно хочу упомянуть Face Unlock. Да, это не фишка Android как такового, но разблокировка по лицу в Pixel 4 – живое доказательство того, что не только Apple умеет в Face ID. Модуль сканера в «пикселе» распознает вас не по «фронталке». Он состоит из полноценного комплекта датчиков и работает идеально точно. На практике успешных сканирований у него однозначно больше, чем у моего iPhone 11. А ещё присутствуют фишки приватности, вроде «требовать внимания» или распознавания закрытых глаз.
Нативная клавиатура Android это ещё один приятный фактор миграции по одной простой причине – запятая вынесена рядом с пробелом. Гениально, да, Apple? Свайп у меня не прижился, поэтому идём дальше.
«Я русский» (c)В теории я знал, что владельцам iPhone в России сейчас тяжелее, чем "андроидоводам". Но теперь испытал это сам. Ушел MasterCard? Банк под санкциями? Удалено приложение? Ха! С Android в руках даже вопросов на эту тему не возникает. Просто расплачиваюсь Mir Pay в "Пятерочке" как царь. И весь зал рукоплещет.
А для айфона купил вот такой чехольчик. Громко не смейтесь.
ИтогиЗа пять лет Android совершил какой-то квантовый скачок по всем параметрам. Теперь это красивая, стабильная, удобная система, ещё и рашн-френдли. Сказать, что удивлен – ничего не сказать. Старенький "пиксель" буквально открыл мне новую вселенную, а ведь это, можно сказать, бюджетка; на вторичке сейчас Pixel 4 продается всего за 15 тысяч рублей.
Разумеется, в переходе с iOS на Android у меня были и негативные моменты. Расскажу о них отдельно.
За год с андроидом в руках я понял для себя несколько вещей:
- Во-первых, я запросто и без страданий перейду на Android, если возникнет необходимость временно или насовсем отказаться от iPhone – но только на Pixel, без китайских оболочек.
- Во-вторых, переходить с iOS на Android прямо сейчас по своей воле я не захотел. Айфон всё ещё привычнее, логичнее и... роднее что ли. Плюс держит экосистема гаджетов – хотя от AirPods я уже отказался, заменив их ушками от Vivo.
- В-третьих, я смело могу рекомендовать современные Android-смартфоны другим людям. Разумеется, не любые, но андроид в моих глазах это больше не приговор.
- В-четвертых, я не хочу расставаться со своим Pixel 4. Он идеален как второй смартфон, его камера для меня теперь как третья рука. И ещё в нем есть какое-то обаяние, что-то привлекательное, что не хочется отпускать. Классный смартфон.
И классная ОС Android. Я рад, что ошибался на его счёт, а такое бывает редко.
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