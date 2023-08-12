Купил Android-смартфон после пяти лет с iPhone и прозрел: а что, так можно было?!

Первые ощущения

с Touch ID на Face ID,

с компакта на большой смартфон

с рамок на «безрамочность».

Спустя год

«Я русский» (c)

Итоги

Во-первых, я запросто и без страданий перейду на Android, если возникнет необходимость временно или насовсем отказаться от iPhone – но только на Pixel, без китайских оболочек.

Во-вторых, переходить с iOS на Android прямо сейчас по своей воле я не захотел. Айфон всё ещё привычнее, логичнее и... роднее что ли. Плюс держит экосистема гаджетов – хотя от AirPods я уже отказался, заменив их ушками от Vivo.

В-третьих, я смело могу рекомендовать современные Android-смартфоны другим людям. Разумеется, не любые, но андроид в моих глазах это больше не приговор.

В-четвертых, я не хочу расставаться со своим Pixel 4. Он идеален как второй смартфон, его камера для меня теперь как третья рука. И ещё в нем есть какое-то обаяние, что-то привлекательное, что не хочется отпускать. Классный смартфон.

В последний раз я пользовался Android-смартфоном в 2018 году. Тогда я активно искал замену своему стильному, но изрядно растерявшему смысл Blackberry Passport, и понемногу пробовал разные девайсы. Сначала пару месяцев посидел на Redmi с MIUI, а потом погонял с полгодика на «чистом» Android 8.1 в Mi A2 lite. Сказать честно — не зашло. И я купил iPhone в дополнение к моему MacBook Pro 15 и iPad Pro 10,5.Прошло пять лет, и как-то вечером, сидя на балконе седьмого этажа перед закатным Батуми, я почувствовал острое желание протестировать какой-нибудь Android. Всё-таки столько лет прошло, все вокруг говорят, что система похорошела и теперь не хуже iOS… Я пошел в местный ритейл и начал приглядываться к среднебюджетным моделям: Realme, Huawei, POCO… И взгляд упал на Google Pixel.Брать шестую модель мне не хотелось — сканер отпечатка пальца в экране это скучно и бесит (стекло постоянно залапано), плюс он довольно большой. Пятый вышел очень уж слабеньким по «железу», а вот Pixel 4 был отличным вариантом, ведь у него есть настоящий Face ID с обвязкой датчиков, как в iPhone. Я отыскал двухмесячный Google Pixel 4 «с рук» в состоянии нового — помню, это было после полуночи — и понес домой свою прелесть.За пять лет я сменил четыре модели iPhone — с «семерки» до 11, который у меня до сих пор. Чуть больше года назад перешел с iPhone SE на iPhone 11, и, по сути, совершил сразу три миграции:Pixel 4 стал для меня смешением разных опытов. Это очень компактный смартфон — 5,8 дюйма — при этом почти «безрамочный», и с Face ID. Про модуль сканера лица я расскажу позже.Первые впечатления от Android через столько лет — вау! ВАУ! Он такой гладкий, такой выверенный, такой стильный и минималистичный! А еще очень быстрый. Да и сам Pixel 4 даже в 2022-23 очень шустр (2019 год, Snap 835 и 6 Гб ОЗУ). Дисплей 90 Гц добавил вау-эффекта, причем настолько, что я быстренько наплевал на расход заряда и сменил адаптивный режим «герцовки» на принудительный 90 Гц.Свой «пиксель» я купил с Android 13 на борту — говорят, именно с этой версии в ОС появились по-настоящему плавные анимации и завершенность в дизайне. Если это так, то мне повезло вернуться именно на 13-ку. После iOS анимация «андроида» с непривычки выглядит слишком быстрой, но она не дерганая, кадров хватает; впоследствии уже iPhone начинает казаться немного заторможенным.В первые несколько недель я поймал в системе несколько досадных глюков, которые до сих пор присутствуют: например, жест возврата «снизу вверх» на хоумскрин иногда подвешивает систему на несколько секунд, а «ночной режим» в камере включается просто вечность (зато он есть).несколько смещена относительно iOS, но назвать её странной не могу. Да, искать настройки Bluetooth-наушников в пункте «Подключенные устройства» для меня несколько непривычно, но логика в этом точно есть. Вообще «Настройки» Android мне нравятся своим минимализмом, приятным оформлением и неплохой интуитивностью — ранее система этим совсем не отличалась.В целом ОС совсем не вызывает ощущения расхлябанной повозки, которая вот-вот заклинит, как это было с Xiaomi пять лет назад. Android 13 на моем Pixel 4 работает превосходно, и, пожалуй, я могу честно сказать, что не имею к нему особых претензий.Приятно удивилPixel 4. Он здесь небольшой, всего 2900 mAh, но в целом вполне справляется с дневной активностью. Могу сказать, что мне хватает его чуть меньше, чем iPhone 11 — а ведь «пиксель» гораздо меньше, тоньше и легче. То есть, ОС научилась довольно адекватно расходовать заряд. Изредка мой Pixel 4 любит аномально высадиться за полдня; до конца не разобрался, в чем дело, да и неохота было — владельцы айфонов, знаете ли, довольно ленивы до глубокосистемных копаний.А еще я обратил внимание, что Android стал намного, чем раньше. Помню, что прежде регулярно ловил на своих «андронах» вылеты приложений, странные зависания, сообщения об ошибках всех мастей. Теперь всего этого больше нет: я могу припомнить 2-3 случая, когда «пиксель» закрыл окно принудительно и выдал непонятный баннер. Это прям исключение, в 99% случаев смартфон очень стабилен, настолько, что я даже не ожидал.Разумеется, общий шарм омрачает. После айфона Android-приложения — это просто слёзы, в основном в области визуального оформления. Взять тот же Telegram: на iOS он просто шикарен, идеально вписывается в систему визуально, имеет общие с ней геометрические формы, анимации, логику управления, расположение кнопок. Telegram на Android это боль перфекциониста. Спустя неделю я таки смог настроить его более-менее симпатично, но он всё равно страшен в сравнении с версией для айфона.Подобным образом дело обстоит со многими популярными приложениями. Что касается отказоустойчивости, то её подтянули, глюки на ровном месте случаются крайне редко. Здесь я бы дал ему если не полный паритет с iOS, то уверенное второе место с минимальным отрывом.Когда речь заходит об iPhone, обычно все хвалят его камеру. Я действительно был доволен качеством фото своего iPhone 11, пока не купил Pixel 4. Этот день разделил мою медиатеку на «до» и «после»: теперь все ответственные кадры я щелкаю на «пиксель», даже если он лежит где-то в недрах рюкзака, а айфон – прямо в руках. Фотки получаются очень детализированными, алгоритмы Google бережно накидывают свет, выделяют тени и немного усиливают цвета, снимки становятся «живыми» и объемными. А линза х2 стала вишенкой на торте, она просто бесценна при съемке небольших предметов для обзора. Камера айфона теперь включается только для QR-кодов. Android действительно умеет хорошо снимать фото. Напомню: оба смартфона вышли в 2019-м.Отдельно хочу упомянуть. Да, это не фишка Android как такового, но разблокировка по лицу в Pixel 4 – живое доказательство того, что не только Apple умеет в Face ID. Модуль сканера в «пикселе» распознает вас не по «фронталке». Он состоит из полноценного комплекта датчиков и работает идеально точно. На практике успешных сканирований у него однозначно больше, чем у моего iPhone 11. А ещё присутствуют фишки приватности, вроде «требовать внимания» или распознавания закрытых глаз.Нативная клавиатура Android это ещё один приятный фактор миграции по одной простой причине – запятая вынесена рядом с пробелом. Гениально, да, Apple? Свайп у меня не прижился, поэтому идём дальше.В теории я знал, что владельцам iPhone в России сейчас тяжелее, чем "андроидоводам". Но теперь испытал это сам. Ушел MasterCard? Банк под санкциями? Удалено приложение? Ха! С Android в руках даже вопросов на эту тему не возникает. Просто расплачиваюсь Mir Pay в "Пятерочке" как царь. И весь зал рукоплещет.А для айфона купил вот такой чехольчик. Громко не смейтесь.За пять лет Android совершил какой-то квантовый скачок по всем параметрам. Теперь это красивая, стабильная, удобная система, ещё и рашн-френдли. Сказать, что удивлен – ничего не сказать. Старенький "пиксель" буквально открыл мне новую вселенную, а ведь это, можно сказать, бюджетка; на вторичке сейчас Pixel 4 продается всего за 15 тысяч рублей.Разумеется, в переходе с iOS на Android у меня были и негативные моменты. Расскажу о них отдельно.За год с андроидом в руках я понял для себя несколько вещей:И классная ОС Android. Я рад, что ошибался на его счёт, а такое бывает редко.