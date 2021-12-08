



Компания Google составила подборку браузерных расширений, которые значительно упрощают жизнь пользователям Chrome и делают её более разнообразной. Эти расширения названы лучшими в уходящем 2021 году, причём они разделены на несколько категорий.



Общение и совместная работа



Loom: позволяет записывать происходящее на экране с голосовым комментарием или вставкой видео с фронтальной камеры

Mote: позволяет добавлять голосовые комментарии в Google Docs, Slides, Sheets, Forms, Classroom, Gmail и на сторонних сайтах

WordTune: показывает опечатки и предлагает более удачно построенные фразы



Продуктивность



Forest: позволяет ухаживать за виртуальным деревом, а если отвлекаться на сайты из чёрного списка, оно начинает чахнуть и может умереть

Dark Reader: включает тёмный режим на любых сайтах

Tab Manager Plus: удобный менеджер вкладок с расширенными настройками

Nimbus Screenshot & Screen Video Recorder: менеджер скриншотов с функцией записи экрана на видео



Дистанционное обучение



Kami: интерактивное пространство для преподавателей и учащихся

InsertLearning: позволяет добавлять заметки, в том числе в сервисе Google Classroom

Toucan: «незаметно» обучает иностранным языкам, меняя язык на привычных пользователю сайтах

Rememberry: помогает запоминать незнакомые слова, переводя фрагменты иностранного текста на сайтах



Прочее



Stylus: может менять темы оформления на различных сайтах по выбору пользователя

Rakuten: ищет скидки в интернет-магазинах и начисляет кэшбэк за покупки



А какие расширения вы считаете лучшими и почему?





