Компания Google составила подборку браузерных расширений, которые значительно упрощают жизнь пользователям Chrome и делают её более разнообразной. Эти расширения названы лучшими в уходящем 2021 году, причём они разделены на несколько категорий.
Общение и совместная работа
Loom: позволяет записывать происходящее на экране с голосовым комментарием или вставкой видео с фронтальной камеры
Mote: позволяет добавлять голосовые комментарии в Google Docs, Slides, Sheets, Forms, Classroom, Gmail и на сторонних сайтах
WordTune: показывает опечатки и предлагает более удачно построенные фразы
Продуктивность
Forest: позволяет ухаживать за виртуальным деревом, а если отвлекаться на сайты из чёрного списка, оно начинает чахнуть и может умереть
Dark Reader: включает тёмный режим на любых сайтах
Tab Manager Plus: удобный менеджер вкладок с расширенными настройками
Nimbus Screenshot & Screen Video Recorder: менеджер скриншотов с функцией записи экрана на видео
Дистанционное обучение
Kami: интерактивное пространство для преподавателей и учащихся
InsertLearning: позволяет добавлять заметки, в том числе в сервисе Google Classroom
Toucan: «незаметно» обучает иностранным языкам, меняя язык на привычных пользователю сайтах
Rememberry: помогает запоминать незнакомые слова, переводя фрагменты иностранного текста на сайтах
Прочее
Stylus: может менять темы оформления на различных сайтах по выбору пользователя
Rakuten: ищет скидки в интернет-магазинах и начисляет кэшбэк за покупки
А какие расширения вы считаете лучшими и почему?
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