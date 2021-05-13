Разработчики популярного графического редактора Pixelmator Pro объявили об ограниченной по времени акции, в течение которой можно купить его в App Store за половину цены, или 1790 рублей в России. При этом никакой подписки, как у Photoshop, нет, а функционал у редакторов сравнимый. Доступен Pixelmator Pro со скидкой только для macOS, поддержка Apple M1 присутствует.
В связи с распродажей разработчики также делятся кратким обзором предстоящего обновления Pixelmator Pro 2.1, в котором появится новая функция умного кадрирования, так называемое ML-кадрирование. ML-кадрирование анализирует фотографию, и с помощью алгоритмов машинного обучения дает пользователю рекомендации о том, как стоит ее обрезать, чтобы сделать фото более привлекательным, предлагая различные варианты индивидуально для каждого изображения.
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