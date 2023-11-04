MacBook научились определять попадание жидкости в порты USB-C
Фархад Усманов —
Новые модели Mac теперь будут передавать Apple информацию о контакте с жидкостями. Об этом стало известно из кода macOS Sonoma 14.1.
Как мы знаем, гарантия Apple не распространяется на повреждения, вызванные воздействием жидкостей, даже на девайсы с заявленной влагозащитой, включая iPhone, Apple Watch и AirPods. Теперь специалисты компании смогут определять, контактировал ли ваш Mac со случайно пролитым напитком.
Портал 9to5Mac обнаружил в macOS Sonoma 14.1 новую системную утилиту под названием «liquiddetectiond», которая, как следует из названия, может определять воздействие жидкостей на компьютер. Инструмент работает в фоновом режиме и собирает данные с каждого порта USB-C.
Интересно, что в iPhone и iPad есть аналогичная утилита, которая используется для оповещения пользователей при обнаружении жидкости в разъёме. Однако на Mac код предполагает только сбор данных с целью «аналитики» без каких-либо уведомлений пользователям.
Вполне вероятно, что Apple внедрит оповещения в будущие сборки macOS, но пока все эти данные будут использоваться техническими специалистами для определения возможности бесплатного ремонта Mac.
Пока неясно, работает ли утилита с любыми компьютерами Mac под управлением macOS Sonoma или это распространяется только на Mac с чипами M3.
Стоит отметить, что на сайте Apple мелким шрифтом написано: «Ноутбуки Mac и некоторые проводные и беспроводные клавиатуры Apple оснащены индикаторами контакта с жидкостью (LCI), которые помогают определить, подвергались ли эти продукты воздействию жидкости».
Эти индикаторы расположены внутри устройств и меняют цвет при контакте с жидкостями. Установка цифрового детектора жидкости в порты USB-C — ещё один способ убедиться в том, что клиенты врут.
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