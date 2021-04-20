





Ресурс GSM Arena благодаря своим источникам сообщил, что MediaTek станет первым чипмейкером, предложившим производителям 4-нм SoC. Предполагается, что производство таких чипов начнется или в конце этого года, или в начале следующего.Что интересно, некоторые крупные OEM-производители уже разместили заказы на новые высокопроизводительные SoC MediaTek. Речь идет об Oppo, Xiaomi, Samsung и Vivo. Обратной стороной медали является то, что MediaTek заказала свои 4-нм чипы у TSMC по высокой цене — около 80 долларов за штуку. Для сравнения, текущие топовые 5-нм SoC производства TSMC стоят в среднем 30-35 долларов за каждую.Что касается производительности новинок, то они смогут бросить вызов текущей линейке Snapdragon 800 при значительно более низком энергопотреблении. Но как будут обстоять дела на самом деле мы узнаем скорее всего через год — к этому времени на рынке уже должны появиться первые устройства с 4-нм SoC MediaTek.