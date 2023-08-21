«Мегафон» купил YOTA

Российский оператор «Мегафон» приобрел бренд YOTA за 27 млрд рублей. Об этом пишет РБК.
Согласно источнику, продавцом выступила группа USM, владеющая контрольным пакетом «Мегафона». Представитель операторая поясняет:
«Сделка реализована в рамках реструктуризации активов «МегаФона» — мы приобретаем активы и компании, связанные с телеком-направлением, и отказываемся от непрофильных».
Судя по статистическим замерам, приобретение бренда YOTA благотворно сказалось на бизнес-показателях «Мегафона». Например, выручка компании выросла на 13%, а клиентская база — на 1,3%, до 75,8 млн человек.
Ранее YOTA и «Мегафон» объединили розничные сети.