«Мегафон» купил YOTA

Олег

Мегафон

Российский оператор «Мегафон» приобрел бренд YOTA за 27 млрд рублей. Об этом пишет РБК.

Согласно источнику, продавцом выступила группа USM, владеющая контрольным пакетом «Мегафона». Представитель операторая поясняет:

«Сделка реализована в рамках реструктуризации активов «МегаФона» — мы приобретаем активы и компании, связанные с телеком-направлением, и отказываемся от непрофильных».

Судя по статистическим замерам, приобретение бренда YOTA благотворно сказалось на бизнес-показателях «Мегафона». Например, выручка компании выросла на 13%, а клиентская база — на 1,3%, до 75,8 млн человек.

Ранее YOTA и «Мегафон» объединили розничные сети

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Источник:
РБК
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