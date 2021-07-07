



Компания Microsoft выпустила обновлённую версию пакета офисных программ, в который входят Word, Excel, PowerPoint и Outlook. Они доступны на Windows 10 и Windows 11 в рамках бета-тестирования.



Радикальных изменений в Office пока нет, все прежние элементы на месте, дизайнеры лишь адаптировали внешний вид программ под дизайн Windows 11 — минималистично, с обильным использованием закруглённых углов и цветовым акцентом на доступные функции. По словам Microsoft, версии Office для других платформ и для веба в скором времени тоже будут переделаны, чтобы соответствовать новому дизайну. В конечном итоге Microsoft планирует избавиться от тяжеловесного меню Ribbon, его заменят контекстуальные меню, адаптирующиеся к документу, с которым пользователь работает в настоящий момент.



Чтобы скачать обновлённые программы пакета Office, нужно зарегистрироваться в программе Office Insider, а затем зайти в настройки Office и выбрать, в какой ветке вы будете получать тестовые обновления — экспериментальной или стабильной. После установки обновления появится иконка, позволяющая переключаться между старым и новым интерфейсом.







