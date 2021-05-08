





Осенью 2019 года компания Microsoft сообщила, что разрабатывает новую систему для планшетов с двумя дисплеями, получившую название Windows 10X. Она должна была получить переработанный интерфейс с крупными значками, быть полностью совместимой с ARM-процессорами и работать быстрее обычной Windows 10.В дальнейшем планы компании поменялись, и эта система должна была стать просто легкой версией Windows 10 по аналогии с Windows 10 S, и Microsoft даже выпустила несколько тестовых сборок для всех желающих. Изначально систему хотели выпустить еще в 2020 году, однако несколько раз переносили.И теперь инсайдер Брэд Самс, имеющий источники внутри Microsoft, сообщил, что компания решила отказаться от дальнейшей разработки этой ОС в пользу обычной Windows 10, которая осенью должна получить серьезные графические изменения, как раз частично заимствованные из Windows 10X.Причин отказа от новой инновационной ОС несколько. Сам Брэд говорит, что пользователям просто не нужна Windows 10X в текущем виде — слишком мало изменений в сравнении с обычной Windows 10 и слишком много ограничений (например, на запуск x86-софта). The Verge отмечает, что Windows 10X создавалась для конкуренции с ChromeBook, которые в последние годы стали очень популярны. Однако после того, как из-за пандемии резко возрос спрос на ноутбуки с обычной Windows 10, Microsoft отказалась от разработки ее X-версии.