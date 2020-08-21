По данным Windows Latest, компания Microsoft больше не позволяет пользователям Windows 10 отключать антивирусное решение «Защитник». Это нововведение появилось после недавнего обновления утилиты.
После установки «Защитника» версии 4.18.2007.8 в компоненте DisableAntiSpyware исчезает возможность отключить антивирусную защиту или приостановить её действие. Некоторые возможности антивируса можно деактивировать, но основные компоненты защиты всё равно продолжают работать в фоновом режиме.
Отключить «Защитник» нельзя даже через изменения в реестре. Очевидно, что компания Microsoft пошла на такой шаг, чтобы уберечь компьютеры пользователей от заражения вредоносными приложениями и хакерских атак. Тем не менее, это может вызывать проблемы в работе стороннего антивирусного софта. Кроме того, «Защитник» может препятствовать запуску некоторых программ, которые он считает заражёнными, даже если на самом деле они не являются таковыми.
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