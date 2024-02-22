Мошенники придумали ловкий развод для пользователей QIWI-кошельков

Олег

QIWI


В рунете резко увеличилось количество свежих доменов, схожих с QIWI. Об этом пишут несколько российских СМИ.

Согласно источникам, исследование провели эксперты Angara Security и обнаружили более 200 свежих доменов в сегментах com, .ru, .org, .net, .de, .cn, .ltd, имитирующих официальный сайт «Киви-банка» и кошелька QIWI. Среди них qewi, qi-wi, qi7i, qivi и другие. Всего же выявлено более 650 сайтов с адресами, имитирующими сайты «опального» банка.

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Аналитики говорят, что у таких сайтов несколько предназначений, и большинство из них — мошеннические. Чаще всего домены-дублёры призваны приманить невнимательного пользователя сети, чтобы под видом известной компании выманить у него либо деньги, либо логин и пароль от настоящего платежного аккаунта. Другой способ обмана — переадресация с домена, похожего на QIWI, на мошеннический сайт или казино.

«Если пользователи случайно воспользуются фишинговым сайтом, есть риск передать злоумышленникам свои учетные данные от кошелька и лишиться денежных средств», — Angara Security.

После отзыва лицензии компания QIWI заблокировала вывод денег с кошельков — именно этим пользуются мошенники, чтобы разводить напуганных россиян. 

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Источник:
3d news
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