

МВД России отчиталось о закрытии крупнейших ресурсов, специализировавшихся на продаже украденных данных банковских карт. Об этом сообщают в РБК.



Согласно источнику, с начала февраля «оперативники» провели работу по обнаружению и закрытию трех огромных ресурсов, на которых продавались данные банковских карт россиян. В ночь с 7 на 8 февраля на этих сайтах появились баннеры, уведомляющие пользователей о блокировке ресурсов правоохранительными органами. Баннеры содержали символику МВД РФ.



«Сервис закрыт навсегда в ходе спецоперации правоохранительных органов. Управление «К» БСТМ МВД России предупреждает: хищения денежных средств с банковских карт незаконны!» — таково содержание баннера о блокировке. БСТМ — Бюро специальных технических мероприятий МВД.





Аналитическое агенство Group-IB поделилось результатами оценки «эффективности» работы этих сайтов. По словам экспертов, за весь период существования на них было продано более 113 миллионов банковских карт на сумму свыше $655 млн. Отмечается, что ресурсы торговали не только российскими картами, но и данными пользователей со всего мира — доля карт россиян была относительно невелика. Однако сами сайты оказались русскоязычными, и управлялись на 100% русскоязычными администраторами. По сути, речь идет о русском преступном синдикате, к которому стекались результаты «криминальных трудов» со всего мира.



Ранее мы рассказали, что в РФ Закрытые ресурсы несколько лет продавали данные банковских карт, которые похищались различными способами, в том числе при содействии телефонных мошенников и социальной инженерии. Возможно, «разводилы» оптом «сдавали» украденные ими цифры этим ресурсам, которые в свою очередь перепродавали их конечному покупателю.Аналитическое агенство Group-IB поделилось результатами оценки «эффективности» работы этих сайтов. По словам экспертов, за весь период существования на них было продано более 113 миллионов банковских карт на сумму свыше $655 млн. Отмечается, что ресурсы торговали не только российскими картами, но и данными пользователей со всего мира — доля карт россиян была относительно невелика. Однако сами сайты оказались русскоязычными, и управлялись на 100% русскоязычными администраторами. По сути, речь идет о русском преступном синдикате, к которому стекались результаты «криминальных трудов» со всего мира.Ранее мы рассказали, что в РФ хотят обязать YouTube отчитываться за каждую блокировку видеороликов россиян.





