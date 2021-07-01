Тестовое задание

Подготовь и напиши три заметки объемом от 1000 символов на актуальные темы. Оформить их нужно в Google Документах и прислать ссылки на каждый текст с доступом и возможностью комментирования.

В сопроводительном письме к ссылкам на выполненное тестовое задание расскажи нам немного о себе. Будет круто, если ты сделаешь это в компактном и информативном рассказе о том, чем ты увлекаешься, где работал раньше и почему заинтересовался нашим предложением. Не забудь прокомментировать выбор инфоповодов для своих заметок.

В теме письма укажи «Автор новостей iGuides» и отправь его мне на почту: g.lyamin@iguides.ru.







Привет! Редакция iGuides в поисках автора новостей. Если ты разбираешься во всех актуальных технологиях и при необходимости готов повышать свой уровень, одним из первых узнаешь о выходе новых бета-версий iOS и Android, отмечаешь в своем календаре даты WWDC, Google I/O, Microsoft Build, Inside Xbox, Galaxy Unpacked, PlayStation State of Play, а также способен об этом оперативно и грамотно рассказать, то смело выполняй тестовое задание и пиши мне на почту.Работа автора новостей подразумевает полную занятость. От новостника мы ожидаем объема от пяти новостей в день, готовность подстроиться под редакционный график и желание максимально отрабатывать новостную повестку значимых событий. Будет плюсом, если грамотный и читаемый текст ты умеешь оформлять сопутствующими изображениями и видеороликами. Подробности рабочего дня и оплаты обсудим со всеми лично.