Defender Advanced Threat Protection

Компания Microsoft выпустила на Android приложение Defender Advanced Threat Protection. Оно работает как антивирусное решение.

Defender Advanced Threat Protection проверяет приложения и сайты на наличие вредоносного кода, блокирует опасные веб-ресурсы на устройстве пользователя, а также препятствует утечке конфиденциальной информации.

Приложение Defender Advanced Threat Protection доступно в Play Маркете. Оно бесплатное и не просит деньги за доступ к дополнительным возможностям, но пользоваться им могут только корпоративные клиенты с активной подпиской Microsoft 365 E5.

Defender Advanced Threat Protection

Это приложение не предназначено для массового пользователя, что вполне объяснимо. Дело в том, что оно пропускает весь трафик через кастомный VPN-сервер, где он анализируется в режиме реального времени, а это слишком затратный процесс, чтобы предоставлять его бесплатно всем желающим. Кроме того, приложение заточено специально под нужды корпораций, в Microsoft целая команда задействована в расследовании кибератак на компании и разработке инструментов защиты от таких атак.

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