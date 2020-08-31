



Компания Microsoft выпустила на Android приложение Defender Advanced Threat Protection. Оно работает как антивирусное решение.



Defender Advanced Threat Protection проверяет приложения и сайты на наличие вредоносного кода, блокирует опасные веб-ресурсы на устройстве пользователя, а также препятствует утечке конфиденциальной информации.



Приложение Defender Advanced Threat Protection доступно в Play Маркете. Оно бесплатное и не просит деньги за доступ к дополнительным возможностям, но пользоваться им могут только корпоративные клиенты с активной подпиской Microsoft 365 E5.







Это приложение не предназначено для массового пользователя, что вполне объяснимо. Дело в том, что оно пропускает весь трафик через кастомный VPN-сервер, где он анализируется в режиме реального времени, а это слишком затратный процесс, чтобы предоставлять его бесплатно всем желающим. Кроме того, приложение заточено специально под нужды корпораций, в Microsoft целая команда задействована в расследовании кибератак на компании и разработке инструментов защиты от таких атак.









