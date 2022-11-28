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На Android пришла функция из iOS, которая поможет сэкономить память. Уже можно пользоваться

Олег

Android


Фирменный магазин приложений Google Play Store получил обновление и новую функцию для сбережения памяти на смартфоне. Об этом пишут в Makeusof.

Согласно источнику, магазин приложений Play Store обновился до версии 33.4. Этот апдейт содержит важную функцию, которая поможет экономить память на Android-смартфоне — архивирование приложений. Нечто подобное уже есть в iOS и называется «Сгружать неиспользуемые».

Суть «архивирования приложений» в следующем: смартфон может в автоматическом режиме «архивировать» установленные приложения, при этом сохраняя все связанные с ним данные. Приложение не удаляется полностью; на устройстве остаются некоторые его части, которые помогут быстро его переустановить.

Источник предполагает, что нововведение особенно понравится геймерам: теперь можно смело архивировать игры, чтобы получить больше свободного места на накопителе, и не бояться за утрату игрового прогресса. Кроме того, функция пригодится владельцам старых смартфонов с ограниченным объемом встроенной памяти, если её с трудом хватает даже на самые основные приложения.

Стоит отметить, что приложение должно поддерживать функцию «архивирования» — это значит, что разработчикам придется вносить правки в свои продукты. При этом новая функция не является привилегией новой версии Android, а распространяется с обычным обновлением Google Plya Store, а значит она будет доступна даже владельцам очень старых смартфонов.

Чтобы заархивировать приложение:
  • Откройте Play Store
  • Нажмите на свою аватарку
  • Выберите «Управление приложениями и устройством»
  • В разделе «Управление» выберите нужное приложение
  • Нажмите «три точки» и выберите «Архивировать». 

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Источник:
Makeusof
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Комментарии

+21
Алексей Минин
Согласно источнику, магазин приложений Play Store обновился до версии 33.4ИСТОЧНИК???
2 минуты назад
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