Нашли на AliExpress незаменимый девайс для продуктов на кухне — недорого и очень практично

Продолжаем делиться полезными находками с AliExpress. Ранее мы уже показывали триммер для одежды и дозатор для зубной пасты. На этот раз в ленте попался девайс, который очень пригодится на кухне.
Упаковщик продуктов стоит очень небольших денег и работает по простейшему принципу: он запаивает пакеты с продуктами, благодаря чему они дольше остаются свежими и не выпадают из упаковки. Девайс выглядит как степлер, на обоих концах которого есть нагревательные площадки. Когда степлер закрывается, площадки плавят пакет и запаивают его.
Устройство работает от двух «пальчиковых» батареек типа АА, которые нужно будет докупить отдельно. А сам упаковщик продается вот по этой ссылке на AliExpress.
Упаковщик продуктов стоит очень небольших денег и работает по простейшему принципу: он запаивает пакеты с продуктами, благодаря чему они дольше остаются свежими и не выпадают из упаковки. Девайс выглядит как степлер, на обоих концах которого есть нагревательные площадки. Когда степлер закрывается, площадки плавят пакет и запаивают его.
Устройство работает от двух «пальчиковых» батареек типа АА, которые нужно будет докупить отдельно. А сам упаковщик продается вот по этой ссылке на AliExpress.