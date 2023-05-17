Нашли на AliExpress незаменимый девайс для продуктов на кухне — недорого и очень практично

Олег

Продолжаем делиться полезными находками с AliExpress. Ранее мы уже показывали триммер для одежды и дозатор для зубной пасты. На этот раз в ленте попался девайс, который очень пригодится на кухне.
 
Упаковщик

Упаковщик продуктов стоит очень небольших денег и работает по простейшему принципу: он запаивает пакеты с продуктами, благодаря чему они дольше остаются свежими и не выпадают из упаковки. Девайс выглядит как степлер, на обоих концах которого есть нагревательные площадки. Когда степлер закрывается, площадки плавят пакет и запаивают его.

Упаковщик

Устройство работает от двух «пальчиковых» батареек типа АА, которые нужно будет докупить отдельно. А сам упаковщик продается вот по этой ссылке на AliExpress. 

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Комментарии

+530
pincher
Ща всю эту хрень можно почти за такие же деньги может чуть чуть по дороже а иногда и дешевле на озоне купить и ждать по месяцу не надо😅😎☺️
2 часа назад в 11:39
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