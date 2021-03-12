Специалисты по безопасности обнаружили новую опасную уязвимость, которая касается большинства современных браузеров и процессоров — в тестах вредоносный код выполнялся на Intel Core, AMD Ryzen, Samsung Exynos и даже Apple M1. Дыра является кроссплатформенной, так как затрагивает общие особенности большинства браузеров, а именно уязвимость к атакам типа Side-channel (по сторонним каналам), которые проводятся без использования JavaScript.

Исследователи из Корнелльского университета сообщают, что вредоносный код встраивается в CSS и HTML, поэтому блокирование скриптов JavaScript не помогает. Дыра может использоваться для «атак с использованием отпечатков пальцев на микроархитектурных веб-сайтах». 

Благодаря новой уязвимости злоумышленники могут наблюдать за активностью пользователя в интернете — более того, не спасают даже VPN или Tor, так как дыра использует более глубокие возможности браузеров. Что интересно, исследователи отмечают, что проще всего провести атаку с использованием новой уязвимости именно на ARM-процессорах, включая Apple M1.


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Источник:

Apple M1 chip found to be vulnerable to browser-based side-channel attack Apple M1 chip found to be vulnerable to browser-based side-channel attack

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