Буквально день назад Lenovo представила в Китае необычный игровой смартфон Legion 2 Pro, который может похвастаться топовой SoC Snapdragon 888, встроенным вентилятором и двумя портами для зарядки. И он уже успел побывать на тесте у известного разрушителя гаджетов — JerryRigEverything.
Начало не предвещало ничего плохого: стекло смартфона, как и ожидалось, поцарапалось лезвием с твердостью 7 по шкале Мооса, что является нормой для современных гаджетов. Аналогичную защиту имеют и стекло выдвижной камеры, и задняя панель. Металлические рамки корпуса ожидаемо легко царапаются ножом, а дисплей начинает «течь», если его полминуты плавить на зажигалке.
Казалось бы, у Lenovo получился типичный современный флагман, если не одно «но»: в конце теста блогер решил согнуть смартфон. И тот даже при небольшом усилии легко разломался на три части, на что удивленный ютубер, который тестировал много разных гаджетов, сказал, что это самый хрупкий смартфон, который он держал в руках.
Почему так произошло — сказать несложно: корпус Legion 2 Pro не сплошной, в нем есть канавки под антенны, сделанные из пластика и не усиленные внутри. Поэтому и не удивительно, что смартфон разошелся «по швам» именно по ним. Так что если вы планируете брать себе этот смартфон — его точно не стоит класть в задний карман джинс.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru