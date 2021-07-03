Студия Spokko, которая является частью CD PROJEKT, анонсировала дату выхода «The Witcher: Monster Slayer» («Ведьмак: Охотник на чудовищ») — новой ролевой игры во вселенной Ведьмака с дополненной реальностью. Игра распространяется по модели free-to-play на iOS and Android. Публичный запуск состоится 21 июля.
Действия игры «Ведьмак: Охотник на чудовищ» разворачиваются задолго до событий серии игр «Ведьмак» от студии CD PROJEKT RED. В те времена просторы континента населяли кровожадные чудовища, сеющие ужас и разрушение, и миру стали нужны ведьмаки — профессиональные убийцы монстров. В игре окружающее пространство, благодаря технологии дополненной реальности (AR), превращается в фантастический мир, полный опасностей и кишащий чудовищами. Взяв на себя роль ведьмаков, игрокам предстоит выслеживать, изучать и бороться с монстрами — как уже знакомыми, так и совершенно новыми.
В преддверии выхода студия Spokko также сообщила, что пользователи Android могут предварительно зарегистрироваться в Google Play, чтобы получить Стальной Меч из Каэр Морхена, который увеличивает количество очков опыта, заработанных за убийство монстров на 10%. Предмет будет добавлен в инвентарь игроков в день запуска, чтобы помочь новичкам ведьмачьего дела в их приключениях по континенту.
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